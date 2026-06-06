Centrafrique: «Il n'y a pas de plus noble mission que d'être un soldat au service de la paix », selon un commandant sénégalais de la Minusca

À l'heure où la quatrième rotation de la Force de réaction rapide (QRF-4) sénégalaise achève sa mission en République centrafricaine, son commandant, le lieutenant-colonel Gérald Aranda Assine, a salué l'engagement des Casques bleus sénégalais dans la protection des civils, le désarmement des groupes armés et l'appui aux communautés locales.

Dans un entretien avec le service communication de l'Onu, dont des extraits ont été obtenus de sources diplomatiques, l'officier estime qu'« il n'y a pas de plus noble mission que d'être un soldat au service de la paix », soulignant que l'action militaire doit aller de pair avec le dialogue et la reconstruction du tissu social.

Déployé depuis mai 2025 au sein de la Minusca, le contingent sénégalais de 150 hommes est intervenu dans plusieurs zones sensibles du pays, notamment à Zémio, Mboki, Koui et Sangaré-Lim. Il a participé à la sécurisation des élections de décembre 2025, à l'accès humanitaire et aux opérations de désarmement.

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Le lieutenant-colonel Assine est notamment revenu sur l'intervention menée fin décembre 2025 pour repousser une offensive du groupe armé Azandé Ani Kpi Gbé (AAKG) contre la ville de Zémio. « Malgré l'intensité de l'action militaire, il faut aussi protéger les civils et gagner la paix », a-t-il déclaré.

Selon lui, l'approche du contingent sénégalais a reposé sur une combinaison d'opérations de sécurité, de campagnes médicales, d'actions civilo-militaires et de dialogue communautaire. « La protection des civils aura été vraiment le coeur de notre action », a-t-il affirmé.

Alors que la mission touche à sa fin, l'officier sénégalais dit partir avec « humilité et reconnaissance » envers les autorités sénégalaises, la Minusca, les autorités centrafricaines et les populations locales, rappelant que « la paix est fragile » et qu'elle doit être construite chaque jour par la sécurité, la confiance et la solidarité.