Sénégal: Pétrole - 2,93 millions de barils expédiés et commercialisés en mai 2026

6 Juin 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Mariama DIEME

Au total, trois cargaisons de pétrole brut ont été expédiées de Sangomar et commercialisées sur le marché international, pour un volume total de 2,93 millions de barils en mai 2026. C'est ce qui ressort du rapport de production Sangomar et GTA rendu public vendredi par le ministère de tutelle.

« Sangomar : au cours du mois de mai 2026, trois cargaisons de pétrole brut ont été expédiées et commercialisées sur le marché international, pour un volume total de 2,93 millions de barils. Le plateau de production se poursuit, attestant des bonnes performances du réservoir et des installations », renseigne le texte.

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Concernant le champ gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA), quatre cargaisons de gaz naturel liquéfié (GNL) ont été exportées au cours du mois de mai 2026, représentant un volume total de 0,66 million de mètres cubes de GNL.

« Le niveau de production de GNL demeure élevé et stabilisé, s'inscrivant dans une bonne dynamique de performance des opérations », indique le document.

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