Mali: 20 ans de prison pour un ressortissant français

Un ressortissant français, Yann Vezilier, a été condamné jeudi soir à 20 ans de prison par la justice malienne, selon une source proche du dossier. Il devrait purger sa peine au Mali.

Arrêté en août dernier, Vezilier était accusé par le gouvernement militaire de Bamako d'avoir agi pour le compte des services de renseignement français afin de déstabiliser le régime d'Assimi Goïta, en mobilisant des acteurs politiques, des figures de la société civile et des officiers militaires.

Paris rejette catégoriquement ces accusations. « Notre agent menait une mission de coopération sécuritaire et ne participait en aucune façon à la déstabilisation du Mali », a réaffirmé le ministère français des Affaires étrangères, qui avait déjà qualifié les accusations de « sans fondement » lors de l'arrestation. Des sources diplomatiques françaises font également état d'une dégradation préoccupante de l'état de santé du détenu.

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Cette condamnation intervient dans un contexte de rupture profonde entre Bamako et Paris. Les relations entre le Mali et son ancienne puissance coloniale se sont considérablement détériorées depuis les coups d'État de 2020 et 2021, dans un mouvement qui a également conduit le Burkina Faso et le Niger à se distancer de la France.