Mali: 20 ans de prison pour un ressortissant français

6 Juin 2026
Togonews (Lomé)

Un ressortissant français, Yann Vezilier, a été condamné jeudi soir à 20 ans de prison par la justice malienne, selon une source proche du dossier. Il devrait purger sa peine au Mali.

Arrêté en août dernier, Vezilier était accusé par le gouvernement militaire de Bamako d'avoir agi pour le compte des services de renseignement français afin de déstabiliser le régime d'Assimi Goïta, en mobilisant des acteurs politiques, des figures de la société civile et des officiers militaires.

Paris rejette catégoriquement ces accusations. « Notre agent menait une mission de coopération sécuritaire et ne participait en aucune façon à la déstabilisation du Mali », a réaffirmé le ministère français des Affaires étrangères, qui avait déjà qualifié les accusations de « sans fondement » lors de l'arrestation. Des sources diplomatiques françaises font également état d'une dégradation préoccupante de l'état de santé du détenu.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette condamnation intervient dans un contexte de rupture profonde entre Bamako et Paris. Les relations entre le Mali et son ancienne puissance coloniale se sont considérablement détériorées depuis les coups d'État de 2020 et 2021, dans un mouvement qui a également conduit le Burkina Faso et le Niger à se distancer de la France.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.