Togo: Energie solaire mieux encadrée

6 Juin 2026
Togonews (Lomé)

Si le gouvernement promeut activement la transition énergétique, la production d'électricité à partir de panneaux solaires reste soumise à une réglementation stricte.

Le ministère de l'Énergie a rappelé samedi que toute installation de production électrique, même issue d'énergies renouvelables, nécessite une autorisation préalable de l'Autorité de régulation du secteur de l'électricité (ARSE).

Les règles varient selon la puissance installée. Les systèmes de moins de 32 kW bénéficient d'un régime de liberté. Entre 32 et 100 kW, une simple déclaration suffit. Au-delà de 100 kW, une autorisation d'installation est requise avant les travaux, suivie d'une autorisation d'exploitation après inspection.

En 2024, l'ARSE a délivré plusieurs titres à des entreprises industrielles, dont Cimtogo, Scantogo Mines et la Société Nouvelle de Boissons (SNB).

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