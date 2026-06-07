Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 07 juin 2026

revue de presse

Sénégal : Ousmane Sonko réélu à la tête du Pastef

Le chef de l’Assemblée nationale sénégalaise et ex-premier ministre Ousmane Sonko a été largement réélu samedi à la tête de son parti, le Pastef, un sacre qui intervient dans un contexte de crise politique au Sénégal.

"Monsieur Ousmane Sonko est élu à l'unanimité président du parti Pastef les Patriotes pour un mandat de 6 ans," a déclaré Ngouda Mboup, président de la Haute Autorité de Régulation de Pastef, pour annoncer le résultat du vote.

Les délégués des sections nationales et de la diaspora se sont réunis à Diamniadio, près de Dakar, pour le premier congrès du parti. [Source Africanews]

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Le rhinocéros noir fait son retour au Zimbabwe après trente ans d'absence

Espèce emblématique, les autorités avaient évacué il y a une trentaine d'années tous ses représentants restants pour garantir la survie du rhinocéros noir face aux braconniers. La situation s'étant améliorée, les descendants ont commencé à être réintroduits cette semaine.

Ils ne sont que 17, mais ce sont les premiers à fouler à nouveau le sol du parc de Matusadona depuis le début des années 90. Les autorités zimbabwéennes ont en effet entamé une opération inédite de réintroduction du rhinocéros noir, trente ans après leur évacuation face à la pression du braconnage.

À l'époque, ces animaux étaient pourchassés et tués pour leurs cornes et il n'en restait plus que seize dans tout le parc. Ce ne sont pas eux qui reviennent aujourd'hui, mais leurs enfants à la faveur d'une situation qui s'est améliorée depuis. [Source RFI]

RCI : La transformation locale, un levier de relance du café

Autrefois fleuron de l’économie ivoirienne au lendemain de l’indépendance, la filière café cherche aujourd’hui un second souffle. Invité sur le plateau de l’émission Grand Talk sur Life TV le 3 juin 2026, l’expert ivoirien Denis Seudieu a partagé son analyse de la situation, privilégiant la transformation locale.

Pour le spécialiste de la gestion des risques sur les marchés des matières premières, Denis Seudieu, l’avenir de la filière café repose désormais sur un impératif clair : la transformation locale et la création d’une véritable chaîne de valeur.

Pendant les premières décennies post-indépendance, le café représentait une source majeure de devises pour le financement du développement national. Cependant, les fluctuations imprévisibles des cours mondiaux ont progressivement poussé le pays à privilégier la culture du cacao. [Source Apanews]

RDC : Les FARDC contredisent Rubio et accusent le Rwanda de violer les accords de paix

Alors que les initiatives diplomatiques se poursuivent pour tenter de ramener la paix dans l’est de la République démocratique du Congo, les armes, elles, continuent de crépiter sur le terrain. Ce samedi 6 juin 2026, les Forces armées de la RDC (FARDC) ont une nouvelle fois accusé la rébellion de l’AFC/M23, soutenue par le Rwanda, de poursuivre ses offensives militaires malgré les engagements pris dans le cadre des processus de paix de Washington et de Doha.

Face à la presse, le lieutenant-colonel Mak Hazukay Mongba, porte-parole intérimaire des FARDC, a dressé un tableau préoccupant de la situation sécuritaire dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

Selon lui, plusieurs localités continuent d’être la cible d’attaques attribuées à la « coalition RDF/AFC/M23 », entraînant des pertes humaines, de nouveaux déplacements de populations et d’importants dégâts matériels. Kinshasa estime que ces opérations militaires constituent une violation flagrante des engagements de cessez-le-feu conclus sous l’égide des médiateurs internationaux. Mais le moment choisi par l’état-major pour faire cette sortie médiatique interpelle. [Source Afrik.com]

Cameroun : Le brasseur UCB lance la production sur son nouveau site industriel du Moungo

L’Union Camerounaise de Brasseries (UCB), fleuron industriel fondée en 1972, vient d’annoncer la mise en service de la première ligne de production de sa deuxième usine, située dans le département du Moungo.

Implanté à la frontière des régions du Littoral et du Sud-Ouest, ce nouveau site qui a nécessité un investissement estimé à plusieurs dizaines de milliards de FCFA, vient compléter l’outil industriel existant du brasseur camerounais.

Dès sa mise en service, il doit permettre d’augmenter “significativement” les capacités de production du groupe et de répondre à une demande en croissance sur le marché local. Les lignes installées concernent notamment les formats 50 cl et 33 cl, ainsi que certaines boissons de la gamme aromatisée, apprend-on. Au-delà de l’augmentation des volumes, l’entreprise met en avant une modernisation de son outil industriel. [Source Africapresse]

Afrique centrale : La région prise dans la nouvelle guerre mondiale du pétrole

Entre choc d’approvisionnement, pression asiatique et recomposition géoéconomique des flux énergétiques.

Le blocage du détroit d’Ormuz par l’Iran redessine brutalement la géographie énergétique mondiale. Avec près de 10 millions de barils par jour retirés du marché, soit environ 10 % de la consommation mondiale, le choc d’offre déclenche une compétition accrue entre grandes régions consommatrices, au premier rang desquelles l’Asie.

Cette dernière, fortement dépendante des importations du Moyen-Orient, se tourne massivement vers des sources alternatives, notamment en Europe et en Afrique. Résultat : une flambée historique des prix. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Afrique du Sud : Le rand recule sous la pression des réserves de change

Le rand sud-africain a terminé la semaine en baisse, les investisseurs restant prudents face au recul des réserves de change du pays et aux incertitudes entourant les négociations entre les États-Unis et l’Iran, qui continuent d’alimenter les inquiétudes sur l’évolution des prix de l’énergie et de l’inflation mondiale.

Vers 13h43 GMT vendredi, la monnaie sud-africaine s’échangeait à 16,40 rands pour un dollar, enregistrant un repli d’environ 0,5 % par rapport à son niveau de clôture de la veille.

Cette évolution intervient après la publication des dernières données de la banque centrale sud-africaine, qui montrent une légère diminution des liquidités internationales du pays. Les réserves de change sont ainsi passées de 73,76 milliards de dollars à fin avril à 73,47 milliards de dollars à fin mai. [Source Fineco]

Burkina Faso : l’ex-chef de la sécurité de Damiba condamné à 11 ans de prison dans une affaire d’incendie

La justice burkinabè a condamné l’ancien chef de la sécurité de Paul-Henri Sandaogo Damiba à 11 ans de prison, dont cinq ans ferme. Une décision qui intervient dans un contexte politique particulièrement sensible.

Nouveau rebondissement judiciaire au Burkina Faso. Le Tribunal de grande instance de Ouagadougou a condamné vendredi 5 juin le capitaine Abdoul Kader Zanré, ancien chef de la sécurité de l’ex-président de la Transition Paul-Henri Sandaogo Damiba, à 11 ans de prison, dont cinq ans ferme.

L’officier a été reconnu coupable de complicité de dégradation volontaire de bien privé par incendie et de mise en danger de la vie d’autrui dans l’affaire de l’incendie du véhicule d’Imhotep Bayala, coordonnateur du mouvement « Deux Heures pour Nous, Deux Heures pour Kamita ». [Source Africa Radio]

Ethiopie : Au moins 11 civils tués dans la région Oromia, les autorités accusent un groupe rebelle

Les faits se sont déroulés entre le 31 mai et le 3 juin dans la région Oromia, en Ethiopie centrale. Les autorités accusent l’Armée de libération oromo, un groupe classé comme organisation terroriste par Addis-Abeba, qui avait annoncé vouloir perturber les élections législatives du 1er juin.

Au moins 11 civils ont été tués par des hommes armés entre le 31 mai et le 3 juin dans la région éthiopienne de l’Oromia, ont affirmé samedi 6 juin à l’Agence France-Presse (AFP) trois témoins, les autorités fédérales accusant l’Armée de libération oromo (OLA), un groupe rebelle.

Depuis 2018, les forces fédérales affrontent l’OLA, classée « organisation terroriste » par les autorités. Le groupe rebelle dit lutter pour les droits des quelque 40 millions d’habitants de l’Oromia, région la plus grande et la plus peuplée du pays où se trouve la capitale, Addis-Abeba. [Source Le Monde Afrique]

Gabon/Booué : Le projet de barrage hydroélectrique de 400 MW se précise

En visite sur le futur site du barrage hydroélectrique de Booué, le ministre de l’Accès universel à l’Eau et à l’Énergie, Philippe Tonangoye, était accompagné de représentants de Gabon Power Company (GPC) et de la Banque mondiale. La visite intervient dans le prolongement des discussions engagées avec les partenaires techniques et financiers afin de réunir les conditions nécessaires au lancement des travaux.

Au cours de cette mission, la délégation a inspecté les deux sites retenus pour l’implantation du barrage et de la centrale hydroélectrique, à l’issue des études de préfaisabilité conduites par Gabon Power Company en partenariat avec le français EDF.

Les échanges avec les autorités locales et les populations de Booué ont permis de présenter les ambitions du projet, notamment son intégration au futur réseau national interconnecté, qui doit alimenter Libreville ainsi que les principaux pôles industriels et miniers du pays. [Source GabonMediaTime]