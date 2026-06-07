Sénégal: Tambacounda célèbre ses champions des mathématiques et l'excellence scolaire

6 Juin 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Boubacar Agna CAMARA

L'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Tambacounda a organisé, ce samedi 6 juin, la cérémonie de couronnement des rois et reines des mathématiques. L'événement a réuni autorités administratives, acteurs de l'éducation, parents d'élèves et membres de la communauté autour de la célébration de l'excellence scolaire.

Au total, 36 élèves du primaire (CE2, CM1 et CM2) et du moyen (5e, 4e et 3e), distingués lors du concours « Talents mathématiques », ont été récompensés pour leurs performances. Les lauréats, sacrés rois, reines, princes et princesses des mathématiques, ont reçu divers cadeaux composés notamment de kits scolaires, sacs, tablettes, ordinateurs et vélos.

Selon l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Tambacounda, Alioune Kane Seck, cette compétition vise à développer chez les apprenants le goût de l'effort intellectuel, l'amour des sciences et la culture de l'excellence. « Ce concours offre aux élèves l'opportunité de révéler leurs aptitudes, de se dépasser et de mesurer leurs compétences dans un esprit sain d'émulation », a-t-il souligné.

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Pour l'IEF, cette initiative s'inscrit dans les orientations stratégiques du ministère de l'Éducation nationale en faveur de la promotion des disciplines scientifiques. M. Seck a invité les parents à accompagner davantage leurs enfants dans leur parcours scolaire et exhorté les lauréats à poursuivre leurs efforts.

Cette édition a eu comme marraine l'ingénieure en génie civil Oumoul Khaïry Sy, présentée comme un modèle de réussite dans le domaine des sciences. La cérémonie a également été marquée par la remise de diplômes de reconnaissance à des enseignants, retraités ou en activité, pour leur contribution au système éducatif.

Présidant la rencontre, le préfet du département de Tambacounda, Alioune Badara Mbengue, a salué le travail du comité d'organisation et rendu hommage aux enseignants pour leur dévouement et leur sens du sacrifice. Il a invité les autres élèves à s'inspirer des lauréats afin de redoubler d'efforts et de viser, eux aussi, l'excellence. Il n'a pas manqué d'exhorter les élèves à s'intéresser davantage aux sciences et aux mathématiques pour assurer un développement durable du pays.

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