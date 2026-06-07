Sénégal: Les élèves du lycée Kennedy pour porter la « voix de l'océan »

Le Réseau francophone des femmes du secteur maritime, en partenariat avec le lycée John Fitzgerald Kennedy de Dakar, a initié, ce vendredi 5 juin, une journée de sensibilisation sur la protection de l'environnement et la préservation du milieu marin. La rencontre a permis de mettre en place le Club de développement durable de l'établissement.

Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, hier, vendredi 5 juin, le Réseau des femmes francophones du secteur maritime a initié, au lycée John Fitzgerald Kennedy de Dakar, une journée de sensibilisation, d'échanges et de mentorat consacrée à la protection de l'environnement et du milieu marin. L'activité a été une occasion pour amener les jeunes filles à s'approprier les enjeux environnementaux et à promouvoir leur engagement en faveur du développement durable et de l'économie bleue.

Mariama Dalanda Diallo, élève en classe de troisième, présidente du Club développement durable de l'établissement, a fait part de l'engagement de ses amies à promouvoir des actions dans le sens d'opérer des changements de comportements pour une meilleure préservation de la biodiversité, la rationalisation de l'eau, mais surtout une utilisation contrôlée des matières plastiques. « Nos actions vont encourager le recyclage des produits issus des industries pour amoindrir les pollutions marines, la surpêche et la destruction de l'habitat marin en vue de limiter leurs impacts qui menacent l'environnement côtier », a-t-elle indiqué.

Pour Fatoumata Sow Sarr, proviseure du lycée John Fitzgerald Kennedy, à travers ces clubs, les jeunes filles seront les ambassadrices du développement durable et la « voix de l'océan ». Elle a rappelé que les océans représentent 70 % de la surface terrestre ; d'où l'impérieuse nécessité d'en assurer la sauvegarde. « Mieux vaut ne pas salir que nettoyer », a ajouté Mme Sow.

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De l'avis de Hawa Camara Bousso, présidente du Réseau francophone des femmes du secteur maritime, cette journée est un appel à la responsabilité et à l'espoir. Elle a appelé à un changement de comportements, car « l'océan est le poumon bleu du monde ». Elle a nourri l'espoir que les filles de Kennedy, qui sont de futurs leaders, de futures ingénieures en énergies propres, transformeront les défis en opportunités. « Notre réseau est convaincu qu'ici se construira la graine de responsabilités capables d'assurer un environnement propice pour les sociétés futures. Je vous invite à porter la Génération Océan parce que l'avenir commence maintenant », a ajouté Mme Bousso.