Sénégal: Retrouvailles Sénégal-France - Résister à la déferlante bleue pour rééditer l'exploit de 2002

Pour son entrée en lice dans cette Coupe du monde 2026, le Sénégal affrontera la France, le 16 juin prochain au MetLife stadium de New Jersey, dans le cadre de la 1re journée du groupe I. Un choc de haute facture que les Lions devront aborder avec beaucoup de détermination et de sérénité face à des Bleus revanchards après la défaite de 2002 à Séoul (Corée du Sud).

Comme on se retrouve ! Vingt-quatre (24) ans après le retentissant exploit de la bande à El Hadj Diouf lors de la Coupe du monde 2002 disputée en Corée du Sud et au Japon, qui avait surpris la planète entière en s'offrant le scalp des champions du monde en titre (1-0), le Sénégal affrontera à nouveau la France dans la plus prestigieuse compétition de football qui soit.

Le 16 juin prochain au MetLife stadium de New Jersey, les Lions, dans leur costume de champion d'Afrique en titre, iront à l'assaut des Bleus de Didier Deschamps, finalistes malheureux de la dernière édition au Qatar. Il s'agit de l'une des plus grosses affiches de la 1re journée de la phase de groupes, qui sera plus que déterminante pour la suite de la compétition chez les deux équipes. Favorite de la poule I devant la Norvège, le Sénégal et l'Irak, l'équipe de France abordera cette première sortie dans ce Mondial avec beaucoup de sérieux et de détermination.

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Les Bleus, emmenés par leur leader technique et capitaine Kylian Mbappé, auront à coeur de laver l'affront de 2002 et lancer ainsi leur campagne américaine. Avec des joueurs de calibre dans tous les secteurs du jeu, ils mettront toutes les chances de leur côté pour dompter les Lions et prendre une bonne option pour la qualification au tour suivant.

En effet, le sélectionneur Didier Deschamps pourra s'appuyer sur des joueurs en très grande forme à l'image de Michael Olise (Bayern Munich) ou Rayan Cherki (Manchester City) pour forcer la décision dans ce match qui promet d'être âprement disputé. Mais en face, l'ogre du groupe I devra se méfier d'une équipe sénégalaise très ambitieuse et capable de tous les exploits, portée par une génération dorée. Les partenaires du capitaine Kalidou Koulibaly disposent de solides arguments pour contester la suprématie de la France.

Pape Bouna Thiaw, de la génération 2002 qui avait battu (1-0) les Bleus de Zinédine Zidane et Thierry Henry, s'en donnerait sans doute à coeur joie de s'imposer à nouveau devant cette équipe, cette fois-ci en tant qu'entraîneur. Il pourra compter sur le talent de ses protégés comme les expérimentés Sadio Mané, Idrissa Gana Guèye et Ismaïla Sarr, mais aussi sur l'insouciance de jeunes prodiges comme Ibrahim Mbaye, Nicolas Jackson ou encore Iliman Ndiaye.