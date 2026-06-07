Tunisie: Exposition « Blue Silence » d'Inkman à Archivart - Les territoires du signe et du silence

Les superpositions, les tensions graphiques, les espaces vides et les silences visuels composent une écriture profondément personnelle. Inkman transforme la surface en territoire de méditation où le regard circule librement, guidé par l'énergie du geste et la musicalité des formes.

L'artiste Inkman dévoile un nouveau chapitre de sa recherche plastique avec « Blue Silence », une exposition personnelle à découvrir du 13 juin au 13 juillet 2026 chez Archivart. Le vernissage est prévu le samedi 13 juin à partir de 17h30.

Avec cette nouvelle exposition, Inkman invite le public à pénétrer un univers où la lettre se détache progressivement de sa fonction première pour devenir matière, mouvement et émotion. À travers une série d'oeuvres inédites, l'artiste poursuit son exploration des frontières entre calligraphie contemporaine et abstraction, développant un langage visuel singulier dans lequel les signes oublient de transmettre un message précis pour plutôt susciter une expérience sensible.

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Dans son travail, les lettres se fragmentent, se déploient, s'entrelacent ou disparaissent parfois dans des compositions où le geste prend le dessus sur la lecture. Le trait devient souffle, rythme, pulsation. Les formes se libèrent de toute contrainte linguistique pour accéder à une autre dimension, plus intuitive, où l'oeil est invité à ressentir plutôt qu'à déchiffrer.

Les superpositions, les tensions graphiques, les espaces vides et les silences visuels composent une écriture profondément personnelle. Inkman transforme la surface en territoire de méditation où le regard circule librement, guidé par l'énergie du geste et la musicalité des formes.

Cette recherche s'inscrit dans le parcours d'un artiste qui n'a cessé de repousser les limites de la calligraphie contemporaine. Né en 1990 sous le nom de Mohamed Kilani Tbib, Inkman est diplômé de l'École Supérieure des Sciences et Technologies du Design de Tunis. Figure pionnière du calligraffiti en Tunisie, il s'est distingué dès ses premières interventions urbaines en fusionnant l'énergie brute du street art avec l'élégance de la calligraphie arabe traditionnelle.

Ses oeuvres se caractérisent par un vocabulaire graphique hybride où se rencontrent caractères latins, arabesques et constructions géométriques. Entre héritage calligraphique et culture urbaine contemporaine, il a développé au fil des années une esthétique immédiatement reconnaissable, capable de transformer l'écriture en architecture visuelle. Poète depuis son plus jeune âge, Inkman entretient avec les mots une relation particulière. Pourtant, dans son travail plastique, le langage semble progressivement s'effacer au profit de la sensation. Les lettres deviennent formes, les phrases deviennent mouvements et les textes se métamorphosent en paysages abstraits. Derrière cette apparente disparition du sens demeure néanmoins une volonté constante de transmettre des valeurs universelles de paix, de dialogue et de tolérance.

A découvrir!