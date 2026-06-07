Tunisie: Racha Rizk à l'Opéra de Tunis - Une soirée d'exception pour célébrer la Fête de la musique

Pour cette soirée, l'artiste partagera la scène avec l'Orchestre symphonique tunisien, formation de référence de la vie musicale nationale, dans le cadre de son rendez-vous mensuel avec le public. Placé sous la baguette de Shady Garfi, l'orchestre accompagnera la chanteuse dans un programme qui promet d'allier émotion, virtuosité et richesse des sonorités orientales et symphoniques.

Le mois de juin s'annonce résolument musical à l'Opéra de Tunis. À l'occasion de la Fête de la Musique, le Théâtre de l'Opéra de Tunis propose à son public une programmation exceptionnelle réunissant de grandes figures de la scène musicale arabe. En prélude à ces célébrations, une soirée prestigieuse sera donnée le samedi 13 juin à 20h00 à la Grande salle de l'Opéra, à la Cité de la culture Chedly Klibi, avec en vedette la chanteuse syrienne Racha Rizk, accompagnée par l'Orchestre symphonique tunisien sous la direction du chef d'orchestre Shady Garfi.

Cette initiative s'inscrit dans une période particulière de l'année où les journées atteignent leur plus grande durée et leur plus grande luminosité. Dans cet esprit, le Théâtre de l'Opéra de Tunis entend offrir au public des spectacles grand format à la hauteur de cet événement universel qu'est la Fête de la musique.

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Artiste reconnue dans le monde arabe, Racha Rizk est une chanteuse, compositrice et pédagogue dont la carrière se distingue par la richesse de son univers musical et la maîtrise de répertoires variés, allant du chant oriental traditionnel aux oeuvres classiques. Sa voix singulière et son interprétation raffinée lui ont permis de s'imposer comme l'une des figures majeures de la scène musicale contemporaine. Elle est également connue auprès d'un large public pour ses interprétations mémorables de génériques de dessins animés arabes devenus emblématiques, qui ont marqué plusieurs générations, ainsi que pour ses projets artistiques conciliant héritage musical et modernité.

Pour cette soirée, l'artiste partagera la scène avec l'Orchestre symphonique tunisien, formation de référence de la vie musicale nationale, dans le cadre de son rendez-vous mensuel avec le public. Placé sous la baguette de Shady Garfi, l'orchestre accompagnera la chanteuse dans un programme qui promet d'allier émotion, virtuosité et richesse des sonorités orientales et symphoniques.

Ce concert s'annonce comme l'un des temps forts de la saison culturelle de l'Opéra de Tunis, offrant aux mélomanes, aux amateurs de tarab et à tous les passionnés de musique une occasion privilégiée de découvrir ou redécouvrir une artiste dont le talent rayonne bien au-delà des frontières de son pays. Une invitation à vivre un moment musical d'exception dans l'écrin prestigieux de la Grande salle de l'Opéra.