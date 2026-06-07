Tunisie: L'Espace Hédi Turki accueille l'exposition de l'artiste Ichraf Dardour

L'Espace d'Art et de Culture Hédi Turki accueille, du 6 au 18 juin 2026, l'exposition personnelle de l'artiste tunisienne Ichraf Dardour, enseignante-chercheuse à l'Institut Supérieur des Beaux-Arts de Nabeul.

Situé à la rue Charles Nicolle dans la cité El Mahrajène à Tunis, cet espace culturel a été fondé par les enfants du peintre Hédi Turki afin de préserver son héritage artistique et de promouvoir les arts plastiques, la culture et les échanges intellectuels.

Dédié à la valorisation de l'art contemporain, le centre se veut un lieu culturel pluridisciplinaire comprenant notamment une galerie d'exposition, un café culturel, une bibliothèque spécialisée ainsi qu'un espace consacré à l'artisanat tunisien et à la médiation numérique.

L'exposition de la Dre Ichraf Dardour s'inscrit dans le courant de l'abstraction lyrique. À travers ses oeuvres, l'artiste explore les interactions entre matière, couleur, transparence et profondeur, en proposant des compositions marquées par des contrastes chromatiques et des jeux de textures.

Selon les organisateurs, le travail de l'artiste repose sur une recherche plastique rigoureuse et une maîtrise du geste pictural, invitant le public à une expérience visuelle ouverte à la contemplation et à l'interprétation.