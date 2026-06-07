Ile Maurice: Rs 520 000 saisies dans une voiture à Rose-Hill - deux jeunes hommes arrêtés

Une somme de Rs 520 000 en espèces a été saisie par la police vers 16 heures le vendredi 5 juin dans le parking souterrain d'un hôtel de Rose-Hill. Deux jeunes hommes, Jean Andrew Axel Alain, 18 ans, et Vinesen Rajaloo, 20 ans, ont été arrêtés pour blanchiment d'argent présumé. Des policiers, appelés en intervention pour un attroupement devant un établissement hôtelier, ont procédé à des vérifications après avoir dispersé une dizaine de personnes présentes.

Avec l'autorisation de la direction de l'hôtel, les policiers se sont rendus dans le parking souterrain où ils ont repéré une voiture de marque Suzuki, à bord de laquelle se trouvaient Jean Andrew Axel Alain, et Vinesen Rajaloo, tous deux domiciliés à Baie-du-Tombeau. Lors de l'inspection du véhicule, les policiers ont découvert une machette munie d'un manche en bois et un couperet à manche noir entre le siège du conducteur et le frein à main. Ces objets ont été immédiatement saisis.

Les soupçons des enquêteurs se sont davantage renforcé lorsqu'un sac en tissu jaune, en possession de Vinesen Rajaloo, a été fouillé avec son consentement. À l'intérieur se trouvait une somme de Rs 500 000 en billets de banque de différentes coupures. Questionné sur sa provenance et les raisons pour lesquelles il transportait une telle somme, le jeune homme n'aurait pas été en mesure de fournir des explications plausibles aux enquêteurs.

Les deux suspects ont alors été conduits au poste de police. Une fouille corporelle approfondie a permis la découverte de Rs 20 000 supplémentaires sur Jean Andrew Axel Alain, portant le montant total saisi à Rs 520 000. Les policiers ont également récupéré un iPhone 14 rouge en possession de Jean Andrew Axel Alain ainsi qu'un iPhone 12 Pro Max bleu appartenant à Vinesen Rajaloo. Ces appareils seront examinés dans le cadre des investigations.

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La totalité de l'argent saisi a été placée sous scellés et conservée dans un coffre sécurisé au quartier général de la police de Rose-Hill. Les deux jeunes ont été placés en détention en attendant la suite de l'enquête. Les enquêteurs cherchent désormais à établir l'origine exacte des fonds retrouvés et s'ils proviennent d'activités illicites. Les circonstances entourant la présence des deux armes dans le véhicule sont également examinées par les autorités.