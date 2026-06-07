Ile Maurice: Célébration éducative et artistique pour la protection des océans

La plage de Flic-en-Flac a vibré ce samedi 6 juin 2026 au rythme de la Journée mondiale de l'océan, placée sous le signe de la sensibilisation environnementale et de l'éducation à la préservation des écosystèmes marins. Organisé par la fondation Odysseo, en collaboration avec le haut-commissariat australien et Australian Aid, l'événement a réuni un large public autour d'activités ludiques et pédagogiques.

Dans un décor inspiré de l'océan, les participants ont pu découvrir plusieurs ateliers interactifs axés sur le recyclage et la créativité durable. La live painting a permis une cocréation artistique autour de la protection marine, tandis que l'atelier Trash to Music a transformé des déchets en instruments de musique, illustrant de manière concrète les enjeux de la gestion des déchets. Des moments musicaux, notamment une jam session, ont également contribué à une ambiance conviviale et engagée.

Selon Marine Beetty-Baptiste, responsable du département éducation à Odysseo, cette journée revêt une importance particulière : «Nous sommes là aujourd'hui pour célébrer la World Ocean Day. L'objectif est de rappeler l'importance de la protection de l'environnement et de sensibiliser le public à la préservation des écosystèmes marins à travers des activités éducatives.»