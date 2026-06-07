Ile Maurice: «Nous serons ravies d'amener Famn Foular à Maurice et de collaborer avec Sayaa»

6 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir

À travers leur projet Famn Foular, les soeurs Bernadette et Patricia Philippe portent un message d'unité, de partage et de paix entre les cultures. Présentes au Sakifo 2026, les artistes réunionnaises revisitent le foulard comme un symbole universel qui relie les femmes du monde entier.

Entre maloya, musique électronique et rencontres artistiques internationales, elles construisent un projet ouvert sur l'océan Indien. Après des collaborations avec l'Afrique du Sud et bientôt la Tanzanie, elles rêvent désormais d'un chapitre mauricien de l'aventure.

Dans cet entretien, elles évoquent leur mission, leur vision de la parité et leur envie de collaborer avec l'artiste mauricienne Sayaa dès l'année prochaine. Rencontre avec deux artistes qui font de la musique un véritable pont entre les peuples.

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