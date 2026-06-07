Ile Maurice: Menaces et intimidations - Un commerçant se dit victime d'extorsion depuis plusieurs années

Un commerçant de 59 ans, habitant de Petit-Sable, a porté plainte et dénoncé une série de menaces, intimidations et demandes répétées d'argent. Le différend remonterait à une vingtaine d'années lors d'un événement festif dans la région, au cours duquel une altercation aurait éclaté entre lui et un individu avec lequel il était en conflit.

La victime indique que la situation se serait fortement aggravée en décembre 2025, lorsqu'il affirme avoir été confronté à plusieurs visites et menaces dans son commerce. Il soutient qu'un individu accompagné de plusieurs personnes se serait présenté, parfois en groupe important et dans un climat intimidant, ce qui l'aurait poussé à alerter la police.

Quelques jours plus tard, le commerçant affirme avoir été contraint de remettre une somme de Rs 50 000, puis une deuxième somme équivalente peu après. En janvier 2026, la situation se serait poursuivie avec une nouvelle demande d'argent transmise indirectement à sa famille. Une somme supplémentaire de Rs 70 000 aurait alors été remise, portant le total allégué à Rs 170 000.

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Le fils du commerçant, âgé de 30 ans, a également consigné une déclaration distincte. Il affirme avoir été victime d'intimidation, notamment lors d'un incident où un individu serait entré dans le commerce armé d'un objet tranchant avant de prendre la fuite. Il rapporte également avoir reçu récemment des messages et appels téléphoniques contenant de nouvelles menaces.

Ces échanges auraient ravivé les craintes de la famille, qui dit vivre dans un climat d'insécurité depuis plusieurs mois. Face à ces allégations, la police a ouvert une enquête afin d'établir les faits, vérifier les déclarations et déterminer les responsabilités dans cette affaire d'extorsion présumée.