Congo-Kinshasa: Phénomène Mobondo - Des femmes déplacées bénéficient d'une boulangerie au Plateau de Batéké

6 Juin 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Gouvernement a offert une boulangerie aux femmes déplacées des provinces du Kwilu, du Kwango et du Maï-Ndombe, à la suite de la crise liée à la milice Mobondo.

Cet ouvrage d'une capacité de production de plus de 20 sacs de 50 kg par jour a été inauguré, vendredi 5 juin, par le ministre des Droits humains, au Plateau de Batéké, dans la commune de Maluku, à Kinshasa.

La première production sera distribuée gratuitement aux femmes victimes de la milice Mobondo, ce qui leur constituera un fond de commerce en vue de faciliter leur autonomisation socio-économique.

Dans son message d'encouragement, Samuel Mbemba a conseillé aux femmes bénéficiaires de faire bon usage de cet outil de travail afin de passer du statut de victimes à celui d'actrices économiques.

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Le ministre Samuel Mbemba a également salué l'excellence de la coopération bilatérale entre la RDC et le Japon, ainsi que le partenariat avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme.

Il a par ailleurs souligné qu'au Maï-Ndombe, au Kwango, au Kwilu et au Plateau de Batéké, les victimes de la crise Mobondo sont nombreuses et ont besoin de tels projets combinant :

  • la protection ;
  • l'assistance aux personnes vulnérables ;
  • le renforcement des capacités locales ;
  • la promotion de solutions durables.

Ce projet a bénéficié de l'appui logistique et financier du Japon, en collaboration avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et l'ONG AFLA.

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