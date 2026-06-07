Congo-Kinshasa: La SOMIKA accusée de polluer la rivière Kasonta de Kipushi

6 Juin 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

L'Institut de recherche en droits humains (IRDH) accuse la Société minière du Katanga (SOMIKA) de pollution de l'environnement. Dans un communiqué parvenu à Radio Okapi vendredi 5 mai 2026, l'ONG affirme que des effluents acides auraient été déversés en avril dernier vers le village Kwampisha, dans le territoire de Kipushi (Haut-Katanga). De son côté, SOMIKA rejette ces accusations.

Selon l'IRDH, ces substances acides ont inondé la route du village avant de se déverser dans la rivière Kasonta, dont les eaux sont utilisées par la population locale. L'organisation indique que ces eaux alimentent également des étangs piscicoles et des canaux d'irrigation, avec des risques pour l'agriculture ainsi que la santé tant humaine qu'animale.

L'IRDH rappelle par ailleurs que ce n'est pas la première fois que SOMIKA est pointée du doigt pour des faits similaires.

En réaction, la société minière rejette ces allégations. Son responsable des ressources humaines, Patrick Barudi, affirme que des analyses ont été effectuées et qu'aucune pollution n'a été détectée dans la rivière Kibunduka.

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