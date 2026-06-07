Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - La cité de Kibirizi privée d'eau potable depuis deux semaines

6 Juin 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Une pénurie sévère d'eau potable frappe depuis deux semaines l'agglomération de Kibirizi, dans le groupement de Mutanda, chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru (Nord-Kivu). Selon des sources locales, les bornes-fontaines aménagées par l'ONG Mercy Corps restent à sec pendant la journée.

À la suite de cette pénurie, les habitants se tournent vers des sources non aménagées, s'exposant à des maladies hydriques. Ils lancent un appel aux organisations humanitaires.

Dès 2 heures du matin, femmes, hommes et enfants se rendent aux bornes-fontaines dans l'espoir de remplir quelques bidons. Cependant, souvent, les robinets ne donnent aucune goutte. Une situation décriée par les habitants, comme l'explique ici madame Kasoki :

« Le manque d'eau nous préoccupe beaucoup. Mercy Corps avait installé des bornes-fontaines, mais aujourd'hui l'eau ne coule plus. Nous souffrons énormément. Pour avoir un bidon d'eau, il faut se lever vers 1 heure du matin. »

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Plusieurs kilomètres à parcourir

Dans un contexte sécuritaire fragile, les habitants n'ont d'autre choix que de parcourir plusieurs kilomètres pour atteindre des ruisseaux et des sources non aménagées, avec tous les risques sanitaires que cela comporte.

Annuarite, une habitante, lance un cri d'alarme :

« Depuis ce matin, nous n'avons pas d'eau. C'est vraiment déplorable. Aidez-nous à trouver de l'eau potable. Les robinets sont secs et plusieurs familles ne savent plus quoi faire. »

Face à cette crise, l'Association des volontaires et entrepreneurs pour le développement endogène a entamé, la semaine dernière, des travaux d'aménagement de nouveaux points de captage dans les montagnes de Kanyatsi, à environ 5 kilomètres de Kibirizi.

Cependant, l'organisation appelle à un appui pour renforcer ses capacités et répondre efficacement aux besoins de la population.

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