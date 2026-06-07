Congo-Kinshasa: Publication de deux ouvrages du général Alain Alisa Job à Kinshasa

Le marché littéraire congolais s'enrichit de deux nouveaux ouvrages.

Il s'agit de « La force navale de la RDC : doctrine, enjeux stratégiques et perspectives de puissance hydro-militaire à l'horizon 2035 » et « Le courage du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo : un modèle de la résistance ».

Se confiant vendredi 5 juin à Radio Okapi, l'auteur de ces deux livres, général Alain Alisa Job Sambokera, met en lumière l'importance stratégique des eaux congolaises ainsi que le rôle de la puissance hydro-militaire de la RDC.

« C'est une question de souveraineté. J'ai voulu montrer l'importance de nos eaux dans le cadre de la sécurité, mais également insister sur leur potentiel en matière de développement économique. Cela peut aider notre pays », a-t-il expliqué.

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Le général Alain Alisa Job Sambokera tire également la sonnette d'alarme face aux enjeux sécuritaires.

« Vous savez qu'après la guerre des minerais, c'est la guerre des eaux. Nous sommes censés former du personnel à la diplomatie des eaux, car je sais que le monde et certains pays pourraient revendiquer l'accès aux ressources hydriques de notre pays », a souligné cet officier supérieur de la Police nationale congolaise.

Dans son second ouvrage, l'auteur met en avant le courage du président Félix Tshisekedi face aux menaces externes et internes.

« Je pense que tout le monde doit apprendre à l'école du courage et de la résistance, afin de pouvoir, même dans les moments difficiles, faire preuve de courage à travers une gestion fondée sur la bonne gouvernance. Le président Tshisekedi a démontré un courage exceptionnel : c'est toute une école pour moi », a poursuivi le général Alain Alisa Job Sambokera.

Par ailleurs, général Alain Alisa Job Sambokera a initié l'École nationale des mines, des eaux et des forêts au sein de l'Université des Martyrs du Congo, dans le but de contribuer à la formation de compétences nationales dans ces secteurs stratégiques.