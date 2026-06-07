Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi élève Fally Ipupa au rang de Chevalier de l'Ordre du Léopard

Le Président Félix-Antoine Tshisekedi a décoré, samedi 6 juin 2026 à Kinshasa, le musicien congolais Fally Ipupa Nsimba, admis Chevalier dans l'ordre national du Léopard, après sa double prestation au mythique stade de France.

« À travers votre musique, c'est une part du Congo qui circule, qui séduit, qui rassemble et qui dialogue avec le monde », a reconnu le chef de l'Etat.

Grandes figures de la musique congolaise

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A cette occasion, Félix-Antoine Tshisekedi rendu hommages aux grandes figures de la musique congolaise :

« Je voudrais, à cet instant, saluer avec respect les grandes figures qui ont ouvert les chemins, bâti les écoles, formé les talents et consolidé la renommée internationale de notre musique. Je pense notamment à Papa Wemba, icône africaine de la musique par excellence, dont nous avons récemment honoré la mémoire à l'occasion du 10ème anniversaire de sa disparition. Je pense également à Evoloko Jocker, une autre légende de la musique congolaise, et l'un des premiers artistes de sa génération à avoir accédé, dans notre pays, au rang de superstar populaire ».

Il a également évoqué Jossart N'Yoka Longo et Zaiko Langa Langa, dont l'apport à la construction de l'identité musicale congolaise demeure considérable.

« Je pense à Koffi Olomide, dont l'oeuvre et l'école ont marqué plusieurs générations. Je pense à Werrason, à JB Mpiana, à Ferré Gola, ainsi qu'à tant d'autres artistes qui, chacun avec son style, son public, son parcours et sa sensibilité, continuent de porter haut les couleurs de la République », a-t-il poursuivi.

Une responsabilité supplémentaire

L'ordre national du Léopard est la plus haute distinction honorifique de la République démocratique du Congo jamais décerné à un musicien, depuis sa création en 1966. Il est ainsi honoré pour avoir donné récemment deux concerts consécutifs au Stade de France, devant le premier artiste de l'Afrique francophone à avoir réussi un tel exploit.

En réaction à sa décoration, Fally Ipupa a exprimé sa gratitude à la Nation congolaise et au Président de la République démocratique du Congo :

« Je voudrais avant tout exprimer ma sincère reconnaissance à Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, pour cette marque de confiance et d'estime. En honorant ma personne, c'est la musique congolaise que vous célébrez. C'est la culture de notre pays que vous placez au rang qu'elle mérite ».

Il considère sa décoration « comme une responsabilité supplémentaire : Celle de continuer à servir la culture congolaise, à promouvoir l'excellence et à contribuer au rayonnement de notre beau pays ».