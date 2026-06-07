Cote d'Ivoire: Santé - La mutuelle médicale des agents de Prosuma se modernise et vise 15 000 bénéficiaires

Lors de sa 13e Assemblée générale ordinaire, organisée ce samedi 6 juin 2026, à Jacqueville, la Mutuelle médicale des agents de Prosuma (Mumap) a présenté un bilan positif et dévoilé des projets ambitieux destinés à améliorer l'accès aux soins en Côte d'Ivoire.

Une relance réussie après des débuts difficiles

Fondée en 2000 et opérationnelle depuis 2001, la Mumap a connu des débuts marqués par des difficultés financières, à l'instar de nombreuses mutuelles ivoiriennes.

Cependant, selon le président du conseil d'administration, Lacina Méité, un tournant décisif s'est opéré à partir de 2006, avec une succession d'excédents financiers.

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L'année 2008 reste notamment emblématique, avec un excédent de 40 millions de Fcfa, considéré à l'époque comme une performance remarquable. Depuis, la mutuelle a renforcé sa stabilité et s'impose aujourd'hui comme un exemple de bonne gestion.

Une solidité financière renforcée

Grâce à cette stabilité, la Mumap a pu développer ses capacités financières à travers divers investissements, notamment des placements sur les marchés financiers et dans des fonds communs de placement, ainsi que le réinvestissement de ses excédents. Elle dispose désormais des ressources nécessaires pour soutenir ses projets de développement.

Des projets pour moderniser l'offre de soins

La mutuelle prévoit plusieurs chantiers importants, parmi lesquels l'extension de sa clinique sur une superficie de 400 m², la création d'un service d'hospitalisation, la construction d'un nouveau bâtiment administratif et la mise en place de services d'urgence. Les études techniques étant quasiment finalisées, la phase opérationnelle devrait débuter prochainement.

Tripler le nombre de bénéficiaires

Actuellement, la Mumap couvre environ 5 000 personnes, familles comprises. L'objectif affiché est d'atteindre 15 000 bénéficiaires dans les années à venir.

Pour y parvenir, elle s'appuie sur un réseau présent sur l'ensemble du territoire ivoirien, associant prestations de santé et activités de distribution.

Un modèle social innovant

La mutuelle se distingue par son modèle social. Grâce à un partenariat avec la Cnam, les médicaments sont entièrement pris en charge, le ticket modérateur est supprimé et les soins dans les hôpitaux publics sont totalement remboursés.

Dans sa propre clinique, les adhérents bénéficient de soins sans avoir à avancer de frais. Avec une cotisation mensuelle de 2 000 Fcfa, ils accèdent à un ensemble complet de prestations comprenant consultations, examens et traitements. Ce dispositif améliore directement leur pouvoir d'achat.

Un réseau de proximité en expansion

Autre particularité : chaque point de présence commerciale du groupe Prosuma s'accompagne d'un dispositif de soins. L'objectif est de se rapprocher des bénéficiaires afin de mieux répondre à leurs besoins et d'améliorer continuellement la qualité des services proposés.

Une priorité accordée aux produits locaux

Sur le plan commercial, Prosuma met en avant le contenu local. Environ 95 % des produits distribués sont issus de la production nationale. Seuls certains produits frais sont importés, en raison d'une offre locale insuffisante. Cette stratégie soutient l'économie ivoirienne tout en répondant aux attentes du marché.

Un engagement humain de longue date

Pour la secrétaire générale du groupe, Miriam Kouao épouse Kouakou, l'entreprise place l'humain au coeur de ses préoccupations depuis plus de vingt ans. Cet engagement se concrétise notamment à travers la Mumap, qui protège aujourd'hui 5 000 salariés et près de 15 000 bénéficiaires.

Elle souligne que la mutuelle dépasse le simple cadre d'un dispositif de santé : elle représente un acte concret de solidarité et un outil de justice sociale, contribuant à un modèle social durable dans un contexte où l'accès aux soins demeure un défi.

Le rôle essentiel des mutuelles

Avant l'ouverture officielle de l'assemblée, le secrétaire général de la préfecture de Jacqueville, Ouattara Gervais, a rappelé l'importance des assemblées générales pour faire le bilan, identifier les défis et orienter l'avenir.

Il a également insisté sur la mission fondamentale des mutuelles, qui va au-delà du remboursement des soins. Elles incarnent une solidarité essentielle face aux aléas de la vie. Dans un contexte de hausse des besoins en santé et des coûts médicaux, elles jouent un rôle clé dans la réduction de la vulnérabilité et le renforcement de la cohésion sociale.

Investir dans le capital humain

Pour conclure, il a salué le groupe Prosuma et ses dirigeants, soulignant qu'une entreprise performante est avant tout celle qui prend soin de ses collaborateurs. Selon lui, la véritable richesse d'une organisation réside dans ses ressources humaines, et investir dans leur santé et leur bien-être constitue un choix responsable et visionnaire.

Le groupe Prosuma, faut-il le souligner, est une société ivoirienne de promotion de supermarchés, leader de la grande distribution moderne en Côte d'Ivoire.

Entreprise ivoirienne créée en 1966 avec une première enseigne, elle compte aujourd'hui 200 magasins répartis sous 26 enseignes et gère quatre centres commerciaux à Abidjan.

De 20 millions de Fcfa à sa création, le capital social de Prosuma a fait l'objet d'augmentations successives pour atteindre aujourd'hui 10 050 000 000 Fcfa, soit 15 321 126 euros. Au 31 décembre 2022, les capitaux propres représentaient 45,5 milliards de Fcfa, soit 73 952 158 euros.