Sénégal: Mbour - Des populations réclament des mesures urgentes contre l'érosion côtière

Des populations de Mbour (ouest) ont appelé, samedi, les autorités à prendre des mesures urgentes, pour lutter contre l'érosion côtière et l'avancée de la mer, devenues "une urgence sociale, économique et territoriale", a constaté l'APS.

Le mémorandum lu par le délégué de quartier de Grand-Mbour 2, Idrissa Diaw, au terme d'une randonnée écologique de sensibilisation organisée sur le littoral, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, a été remis au préfet du département de Mbour, Amadou Diop.

Dans ce document, les populations alertent sur une situation devenue "une urgence sociale, économique et territoriale", pour le département.

"Dans plusieurs secteurs, les plages se sont considérablement rétrécies. Elles ont totalement disparu, par endroits", souligne le texte, relevant que des habitations, des infrastructures publiques, des installations touristiques et des activités de pêche sont désormais directement exposées à l'avancée de la mer.

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Les signataires estiment également que "la disparition progressive des plages affecte directement le tourisme, la pêche et l'ensemble des activités connexes qui structurent la vie économique locale".

Face à cette situation, ils demandent notamment "l'inscription prioritaire de la réhabilitation des plages de Mbour dans les programmes publics de protection côtière", la réalisation d'études techniques sur les zones les plus vulnérables, ainsi que la mise en oeuvre de solutions durables de protection du littoral".

Réagissant à cette interpellation, le préfet Amadou Diop a salué cette initiative citoyenne permettant d'attirer l'attention sur les conséquences de l'érosion côtière.

Il a assuré que les préoccupations exprimées seront portées à la connaissance des autorités compétentes, afin qu'elles soient prises en compte dans les politiques de protection du littoral.