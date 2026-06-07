Sénégal: Le président Faye s'est rendu à Touba pour présenter ses condoléances suite au décès de Serigne Cheikh Saliou

Touba — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présenté, samedi, à Touba (centre), ses condoléances au nom de la nation au khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, suite au rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacké le 29 mai dernier.

Le chef de l'État est arrivé peu avant 15 heures à la résidence du khalife, à Darou Miname, accompagné de son épouse Absa Faye et de son directeur de cabinet, Mary Teuw Niane.

Les ministres de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana, de l'Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, le porte-Parole de la présidence, Abdoulaye Tine ont également pris part à cette visite de condoléances.

"J'avais prévu de venir vous rendre visite après plusieurs échanges téléphoniques que nous avons eus, mais entre-temps, nous avons perdu un être cher. La disparition de Serigne Cheikh Saliou Mbacké constitue une grande perte pour la communauté mouride et pour toute la oummah islamique", a déclaré le président Faye.

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Il a également salué la mémoire du défunt, qu'il a présenté comme une référence et une personnalité islamique ayant poursuivi l'oeuvre de son père, Serigne Saliou Mbacké, cinquième khalife de la confrérie muridé.

A Touba, le chef de l'État s'est aussi rendu au domicile de Serigne Saliou Mbacké pour présenter ses condoléances à Serigne Bassirou Mbacké, nouveau khalife de cette famille religieuse, avant de se rendre chez le défunt.

Serigne Bassirou Mbacké a remercié le président de la République pour sa visite et son attachement aux familles religieuses du Sénégal et formulé des prières pour lui et pour la paix et la stabilité du pays.

Serigne Cheikh Saliou Mbacké est décédé le 29 mai dernier à Khelcom. Il était le fils aîné et khalife de Serigne Saliou Mbacké, cinquième khalife général des mourides. Il était reconnu pour son engagement religieux et ses nombreuses réalisations dans la construction de mosquées.

Guide religieux et philanthrope, il jouissait d'une grande considération au sein de la communauté mouride pour son oeuvre de bâtisseur et son attachement aux enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur de la confrérie muridé.