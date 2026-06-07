Soudan: Le pays condamne les attaques contre le Koweït et Bahreïn

Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a exprimé, dans un communiqué publié samedi, la pleine solidarité du Soudan avec le Koweït et le Bahreïn, tout en condamnant avec la plus grande fermeté les attaques ayant visé les territoires des deux pays.

Le ministère a souligné que ces actes constituent une atteinte inacceptable à leur souveraineté, à leur sécurité et intégrité territoriale.

Le communiqué a également affirmé que ces attaques représentent une violation des principes du droit international et de la Charte des Nations unies, ainsi qu'une menace directe pour la sécurité et la stabilité des deux États et de l'ensemble de la région. Elles risquent, en outre, de compromettre les efforts régionaux et internationaux visant à réduire les tensions et à éviter une nouvelle escalade des conflits.

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Le Soudan a réitéré son soutien au Koweït et à Bahreïn face à toute menace portant atteinte à leur sécurité ou à leur souveraineté. Il a également exprimé son rejet catégorique de toute action hostile visant les civils, les infrastructures vitales ou la stabilité des États, appelant au respect de la souveraineté nationale, des principes de bon voisinage et des règles du droit international.

Le ministère a enfin renouvelé son appui à toutes les initiatives destinées à promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région, tout en affirmant le droit légitime du Koweït et de Bahreïn à prendre les mesures nécessaires pour protéger leur sécurité, leur souveraineté et leur intégrité territoriale, conformément au droit international et à la Charte des Nations unies.