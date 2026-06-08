Afrique: Coupe d'Afrique de triathlon - Une médaille d'or et une d'argent chez les juniors

7 Juin 2026
La Presse (Tunis)

La Tunisie s'est illustrée à domicile lors de la Coupe d'Afrique de triathlon organisée ce samedi à Yasmine Hammamet, en décrochant deux médailles dans la catégorie juniors.

Le grand artisan de cette journée est Mohamed Amine Khemis, sacré champion après avoir bouclé l'épreuve en 1 heure, 02 minutes et 43 secondes. Il a devancé de quelques fractions de seconde son compatriote Youssef Slama, qui s'empare de l'argent et offre ainsi un doublé à la sélection nationale. La performance collective des garçons est complétée par les solides places d'honneur d'Alaa Saïdan et Yassine Ghadamsi, respectivement cinquième et sixième de la course.

Chez les féminines, le podium a échappé de peu aux Tunisiennes. Aya Dhifallah a terminé au pied du podium à la quatrième place, suivie par ses coéquipières Amna Ounis à la septième position et Ritaj El Ajili au huitième rang.

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