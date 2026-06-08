Tunisie: Explosion du paiement numérique et régression nette des chèques

La Tunisie connaît une transition numérique sans précédent de ses indicateurs financiers au premier trimestre 2026. Portée par l'essor du paiement mobile et du e-commerce, la valeur globale des opérations monétaires a bondi de 12,5 % pour atteindre 7 339,6 millions de dinars pour 41 millions de transactions, révélant un changement structurel profond des habitudes de paiement des Tunisiens.

Le fait marquant de ce trimestre est l'effondrement historique de l'usage du chèque papier, dont les transactions ont chuté de 24,9 % en volume et de 28 % en valeur, s'établissant à 11,5 milliards de dinars. Ce désamour découle directement de la révision de la loi sur les chèques (loi n°41-2024) dépénalisant les montants inférieurs à 5 000 dinars, et de l'entrée en vigueur en février 2025 de la plateforme de vérification « TuniCheck ».

Pour sécuriser leurs échanges, les acteurs économiques se réorientent massivement vers les virements bancaires directs, en hausse de 8,7 % à 19,5 milliards de dinars, et surtout vers les lettres de change (traites), qui enregistrent une explosion de 35,9 % en volume pour atteindre 13,9 milliards de dinars.

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En parallèle, les solutions numériques affichent une santé éclatante, tirées par le système national de paiement mobile « TunPay ». Le nombre de portefeuilles électroniques rechargés a progressé de 22,2 % pour dépasser les 477 000 wallets, générant 2,7 millions d'opérations pour un montant de 487,6 millions de dinars.

Le e-commerce poursuit lui aussi sa croissance avec 1 288 sites marchands actifs et des transactions en ligne en hausse de 34,8 % à 382,7 millions de dinars. Enfin, la monétique de proximité se consolide avec une progression de 19,7 % des paiements sur les 45 000 terminaux de paiement électronique (TPE) du pays, tandis que le réseau des billets de banque s'appuie désormais sur 3 324 distributeurs automatiques et 5,87 millions de cartes bancaires en circulation.