Tunisie: Le film tunisien « La voix de Hind Rajab » remporte le Grand Prix du Festival du cinéma africain

Le long-métrage tunisien « La voix de Hind Rajab », réalisé par Kaouther Ben Hania, a décroché le Grand Prix de la 26e édition du Festival du cinéma africain de Khouribga, qui s'est clôturée ce samedi 6 juin 2026 au Maroc. Unique représentant de la Tunisie dans la compétition officielle des longs-métrages de fiction, le film s'est imposé face à 13 autres oeuvres en provenance de tout le continent africain, notamment du Maroc, d'Égypte, du Sénégal et du Soudan.

Produit en 2025, ce film poignant oscille entre documentaire et fiction pour retracer l'histoire tragique de la jeune martyre palestinienne Hind Rajab, dénonçant ainsi l'horreur des crimes commis à Gaza. Écrit par Kaouther Ben Hania, porté par les acteurs Saja Kilani, Moatz Malhees, Clara Khoury et Amer Hlehel, et sublimé par la musique d'Amine Bouhafa, l'oeuvre a largement contribué à mobiliser le soutien international envers la cause palestinienne.

Ce nouveau sacre enrichit un palmarès international déjà exceptionnel. Le film a notamment remporté le Lion d'argent et six prix parallèles à la Biennale de Venise, le prix du « Film le plus précieux » au festival Cinema for Peace à Berlin, et s'est hissé dans la short-list des Oscars. Récemment, lors de la 36e édition des Journées Cinématographiques de Carthage, il avait également obtenu le Prix d'honneur du jury, tandis que Saja Kilani y était sacrée meilleure actrice.