Tunisie: ARP - Examen, lundi,de la proposition de loi relative au statut des cadres des mosquées

La commission de l'administration, de son développement, de la numérisation, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) organise, lundi, une séance de travail pour poursuivre l'examen de la proposition de loi relative au statut des cadres des mosquées.

La séance débutera à 9h30, en présence de représentants de la partie initiatrice pour poursuivre les débats sur les articles de la proposition, selon le site électronique du parlement. La proposition de loi comprend une série de dispositions visant à réviser et à actualiser le cadre juridique et réglementaire régissant les cadres des mosquées, de manière à l'adapter aux évolutions législatives et structurelles de la fonction publique en Tunisie.