Sénégal: Le pays honore deux échéances

Le Sénégal a procédé au remboursement anticipé de deux échéances liées à sa dette souveraine en devises, quelques jours avant l'arrivée à Dakar d'une mission du Fonds monétaire international (FMI) chargée de poursuivre les discussions sur un nouveau programme de financement.

Selon des informations publiées par Bloomberg, citant des sources proches du dossier, l'État sénégalais a réglé par anticipation un coupon de 53,75 millions d'euros sur une obligation arrivant à échéance en 2037. Un second paiement, d'un montant de 38,8 millions de dollars, a également été effectué au titre d'une obligation libellée en dollars dont l'échéance finale est fixée à 2031. Ces versements auraient été réalisés avant leur date d'exigibilité, prévue la semaine prochaine.

Cette initiative intervient alors que les autorités sénégalaises poursuivent leurs échanges avec le FMI en vue de la conclusion d'un nouveau cadre de coopération financière. Une mission de l'institution de Bretton Woods est attendue à Dakar à partir de la mi-juin pour poursuivre les discussions techniques engagées ces derniers mois.

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Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, avait indiqué devant l'Assemblée nationale, le 22 mai dernier, que le gouvernement espérait parvenir à un accord sur les principaux points en discussion avec le FMI avant la fin du mois de juin.

À travers ce remboursement anticipé, le Sénégal envoie un signal de confiance aux marchés financiers en réaffirmant sa capacité à honorer ses engagements vis-à-vis de ses créanciers. Selon Bloomberg, cette démarche est perçue favorablement par les investisseurs dans un contexte marqué par les négociations en cours avec le FMI sur les perspectives de financement du pays et la soutenabilité de sa dette.