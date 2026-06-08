Sénégal: Réception des Lionceaux champions - Diomaye Faye honore les sélections U17 et U15

7 Juin 2026
Le Soleil (Dakar)

Les sélections nationales sénégalaises U17 et U15 seront reçues en audience par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ce lundi 8 juin 2026 au Palais de la République. L'annonce a été faite par la Fédération sénégalaise de football (FSF) à travers un communiqué publié ce dimanche 7 juin.

Cette audience intervient après les performances remarquées des jeunes sélections sénégalaises sur la scène continentale. Les Lionceaux U17 ont remporté la Coupe d'Afrique des nations de leur catégorie au Maroc en 2026, tandis que l'équipe nationale scolaire U15 s'est adjugée le Championnat scolaire africain de la CAF organisé au Zimbabwe.

Dans son communiqué, la FSF indique que « les sélections nationales U17 et U15, respectivement vainqueurs de la CAN U17 Maroc 2026 et du Championnat Scolaire de la CAF Zimbabwe 2026, seront reçues en audience par Son Excellence Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye ».

L'instance dirigeante du football sénégalais précise également que « la cérémonie se tiendra ce lundi 8 juin 2026 à 18h00 au Palais de la République ».

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