Sénégal: Ousmane Sonko élu président de PASTEF lors du premier congrès national du parti

Réuni en congrès national ce samedi 6 juin 2026, PASTEF-Les Patriotes a procédé à l'élection de son président, marquant une étape importante dans l'évolution de la formation politique fondée il y a douze ans. À l'issue du scrutin, le leader historique du parti, Ousmane Sonko, a été élu à la tête de l'organisation avec l'intégralité des suffrages exprimés.

Selon les résultats provisoires communiqués par la commission électorale du congrès, la consultation a enregistré une forte mobilisation des délégués. Sur les 598 procès-verbaux attendus, 589 ont été réceptionnés, représentant un taux de participation de 98,5 %. Les structures nationales ont transmis l'ensemble des 553 procès-verbaux prévus, tandis que les sections de la diaspora ont fait parvenir 36 des 45 documents attendus.

Le dépouillement des votes a confirmé un soutien unanime à Ousmane Sonko. Les 589 procès-verbaux validés lui ont attribué la totalité des voix, sans qu'aucun bulletin blanc ne soit enregistré.

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Au-delà de cette élection, ce premier congrès national constitue un moment fondateur pour PASTEF-Les Patriotes. Cette rencontre avait pour objectif de renforcer l'organisation interne du parti, d'officialiser ses nouvelles instances dirigeantes et de définir les grandes orientations qui encadreront son action politique au cours des prochaines années.

L'événement intervient dans une période charnière pour la formation politique, désormais au pouvoir et confrontée aux exigences de la gestion des affaires publiques. L'élection de Sonko à la présidence du parti consacre ainsi une réorganisation institutionnelle destinée à accompagner cette nouvelle phase de développement et à consolider la gouvernance interne de PASTEF.