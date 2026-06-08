Tunisie: Les chiffres alarmants du gaspillage alimentaire chez les ménages

Le gaspillage alimentaire coûte chaque année 570 millions de dinars à la Tunisie, poussant le pays à accélérer la mise en place d'une feuille de route d'urgence. Dans cette optique, l'Institut national de la consommation (INC) organise deux ateliers stratégiques les 10 et 17 juin 2026 pour jeter les bases d'une stratégie nationale de lutte contre ce fléau, assortie d'un plan d'action concret et d'un dispositif d'évaluation.

Ces prochains rendez-vous font suite à un premier atelier de diagnostic mené le 3 juin dernier avec des experts et la société civile. Selon Mohamed Chokri Rajeb, directeur général de l'INC, l'élaboration de cette stratégie nationale s'accompagnera d'une campagne de communication moderne touchant toutes les catégories sociales.

Cette démarche s'inscrit dans un processus rigoureux supervisé par le ministère du Commerce et du Développement des exportations, en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Initié en février 2025, le projet a vu la validation de son rapport de diagnostic le 13 mai 2026 lors de la réunion de son comité de pilotage élargi.

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L'urgence est autant économique qu'environnementale, puisque des millions de tonnes de nourriture consommable sont jetées tout au long de la chaîne, de la production agricole jusqu'aux ménages. Face à l'épuisement des terres, de l'énergie et des ressources, le directeur général de l'INC tire la sonnette d'alarme sur l'absurdité du gaspillage dans un contexte de pénurie d'eau. Chaque litre d'eau utilisé pour produire des aliments qui finissent à la poubelle représente une perte irrécupérable pour le pays. Réduire ces pertes permettrait de renforcer la compétitivité de l'agriculture et de l'agroalimentaire tunisiens, tout en préservant le pouvoir d'achat.

Les données chiffrées de l'INC illustrent la gravité de la situation, les ménages tunisiens consacrant en moyenne 5 % de leur budget mensuel à de la nourriture jetée. Le pain reste le produit le plus sacrifié : une famille tunisienne gaspille en moyenne 42 kilogrammes de pain par an, ce qui représente 900 000 pièces jetées par jour à l'échelle nationale, soit un gouffre financier de 100 millions de dinars par an.

Au quotidien, les ménages gaspillent également 16 % du pain acheté, 10 % des pâtes et céréales, et 6,5 % des légumes. Ce phénomène s'accentue dramatiquement durant le mois de Ramadan, où le taux de gaspillage grimpe à 66,6 % pour les plats cuisinés, 46 % pour le pain et 30 % pour les fruits.