Tunisie: La municipalité de Tunis appelle à la régularisation foncière de 10 000 logements

La municipalité de Tunis exhorte les habitants des zones d'El Jebel El Ahmar et d'Essaïda Manoubia à déposer rapidement leurs dossiers de régularisation foncière. Sur plus de 10 000 propriétés concernées, seuls 203 dossiers ont été soumis à ce jour, alors que la municipalité garantit que cette démarche sécurise la propriété des occupants sans aucun risque.

Cet appel a été lancé par Jameleddine Ben Omrane, chargé de la gestion de la direction de l'urbanisme à la municipalité de Tunis, lors d'une journée d'information organisée ce samedi au palais municipal de la Kasbah.

Il a invité tous les citoyens possédant des biens non enregistrés -- qu'ils occupent un domaine de l'État ou qu'ils aient obtenu des lots auprès de l'État ou de la commune dans le cadre de projets de réhabilitation urbaine -- à se présenter spontanément pour obtenir leurs contrats de propriété. La répartition foncière de ces zones révèle que 50 % des biens concernés appartiennent à la municipalité et 40 % à l'État, les plans d'aménagement urbain de ces quartiers ayant déjà été mis à jour par la commune.

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Présidée par Samah Daldoul, chargée de la gestion de la municipalité de Tunis, cette rencontre a réuni la première déléguée, les délégués et chefs des conseils locaux de plusieurs arrondissements (Médina, Djebel Jelloud, El Kabaria, El Omrane, El Zouhour), ainsi que le président du conseil régional. L'objectif de cette approche participative est de fluidifier la coordination entre les autorités locales et régionales afin de surmonter les obstacles administratifs et juridiques, garantissant ainsi les droits des citoyens et renforçant la stabilité foncière.