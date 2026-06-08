Cote d'Ivoire: Union nationale des Journalistes - Marie-Laure N'Goran et Bahi Jean en lice pour succéder à Jean-Claude Coulibaly

5 Juin 2026
Confidentiel Afrique (Dakar)
Par Hippolyte GOURMANTIER

Deux candidats sont en lice pour succéder à Jean-Claude Coulibaly à la tête de la faîtière des journalistes ivoiriens. Il s'agit de Marie-Laure N'Goran et Bahi Jean en lice pour succéder à Jean- Claude Coulibaly.

Plus de 600 journalistes et professionnels de la communication prennent part, ce dimanche 7 juin 2026, au scrutin pour désigner le nouveau président de l'Union Nationale des Journalistes de Côte d'Ivoire (UNJCI), en remplacement du pilote sortant Jean-Claude Coulibaly.

Deux candidats sont en lice pour succéder à Jean-Claude Coulibaly à la tête de la faîtière des journalistes ivoiriens. Il s'agit de Marie-Laure N'Goran, considérée comme la favorite de cette élection et Bahi Jean.

Ce rendez-vous électoral revêt une importance capitale pour la corporation, qui attend de son futur dirigeant des réponses aux nombreux défis liés à l'exercice de la profession et à l'amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Après deux mandats à la présidence de l'UNJCI, Jean-Claude Coulibaly s'apprête à passer le témoin à son successeur.

Tous les regards sont désormais tournés vers ce scrutin décisif, dont l'issue déterminera l'orientation de l'organisation pour les années à venir. Les résultats de cette élection sont attendus avec un intérêt par l'ensemble de la communauté des médias en Côte d'Ivoire.

Lire l'article original sur Confidentiel Afrique.

Tagged:
Copyright © 2026 Confidentiel Afrique. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.