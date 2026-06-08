Cote d'Ivoire: Union nationale des Journalistes - Marie-Laure N'Goran et Bahi Jean en lice pour succéder à Jean-Claude Coulibaly

Deux candidats sont en lice pour succéder à Jean-Claude Coulibaly à la tête de la faîtière des journalistes ivoiriens. Il s'agit de Marie-Laure N'Goran et Bahi Jean en lice pour succéder à Jean- Claude Coulibaly.

Plus de 600 journalistes et professionnels de la communication prennent part, ce dimanche 7 juin 2026, au scrutin pour désigner le nouveau président de l'Union Nationale des Journalistes de Côte d'Ivoire (UNJCI), en remplacement du pilote sortant Jean-Claude Coulibaly.

Deux candidats sont en lice pour succéder à Jean-Claude Coulibaly à la tête de la faîtière des journalistes ivoiriens. Il s'agit de Marie-Laure N'Goran, considérée comme la favorite de cette élection et Bahi Jean.

Ce rendez-vous électoral revêt une importance capitale pour la corporation, qui attend de son futur dirigeant des réponses aux nombreux défis liés à l'exercice de la profession et à l'amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Après deux mandats à la présidence de l'UNJCI, Jean-Claude Coulibaly s'apprête à passer le témoin à son successeur.

Tous les regards sont désormais tournés vers ce scrutin décisif, dont l'issue déterminera l'orientation de l'organisation pour les années à venir. Les résultats de cette élection sont attendus avec un intérêt par l'ensemble de la communauté des médias en Côte d'Ivoire.