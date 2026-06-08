Sénégal: « Sagnsé » avec l'IA - Tendance de la Tabaski 2026 au Sénégal

À chaque fête de Tabaski, les Sénégalais accordent une attention particulière à leur apparence. Choix du tissu, rendez-vous chez le tailleur, essayages de dernière minute... Le « sagnsé » fait partie intégrante des célébrations. Mais en 2026, une nouvelle tendance s'est imposée sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok : générer son propre portrait de Tabaski grâce à l'intelligence artificielle.

Le principe est simple. L'utilisateur envoie une photo de lui, rédige une consigne détaillée (prompt) et l'outil d'intelligence artificielle produit, en quelques secondes, une image le représentant dans une tenue traditionnelle parfois luxueuse et spectaculaire. Le résultat ressemble souvent à une photo réalisée dans un studio professionnel, sans avoir à acheter le moindre mètre de tissu.

Dans un contexte marqué par la hausse du coût de la vie, notamment des moutons et des tissus, certains internautes ont opté pour cette solution numérique afin de participer à l'ambiance festive et de publier une belle photo de Tabaski sur les réseaux sociaux. D'autres utilisent également ces outils pour imaginer des modèles de « sagnseé" originaux ou tester des créations impossibles à confectionner en quelques jours.

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Cependant, cette tendance ne fait pas l'unanimité. Si certains saluent la créativité offerte par l'intelligence artificielle, d'autres rappellent que rien ne remplace le charme d'une tenue réelle. « L'IA fait de jolies images, mais le sagnsé, c'est physique », résume un internaute.

Sur les réseaux sociaux, les publications liées à cette pratique se sont multipliées à l'approche de la fête. Parmi les commentaires les plus partagés figurent : « Même si je n'ai pas pu coudre, j'ai quand même ma photo de Tabaski en sagnsé. Dieureudieuf IA » ou encore « Rien ne remplace le vrai sagnsé cousu par nos tailleurs. L'IA, c'est beau, mais ça n'a pas l'odeur du bazin neuf ».

Entre innovation technologique, créativité et attachement aux traditions, le « sagnsé virtuel » s'invite ainsi dans les célébrations de la Tabaski 2026, illustrant la place grandissante de l'intelligence artificielle dans le quotidien des Sénégalais.