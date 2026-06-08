Burkina Faso: Institut régional d'administration du Goulmou - 34 stagiaires du cycle B ont soutenu avec brio leurs rapports de stage

Les stagiaires du cycle B de l'Institut régional d'administration du Goulmou (IRA), en fin de formation, ont soutenu, les 5 et 6 juin 2026, à Fada N'Gourma, leurs rapports de stage. Une première dans l'histoire de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature (ENAM).

Après deux ans de formation théorique à l'Institut régional d'administration (IRA) du Goulmou et quatre mois de stage pratique, Noufou Zongo, stagiaire en attaché administratif de la promotion 2024-2026, a présenté, le vendredi 5 juin 2026, à Fada N'Gourma, devant un jury, les résultats de ses recherches sur la problématique de l'exercice de redevabilité au Conseil régional de l'Est dans un contexte d'insécurité.

Son travail a été sanctionné par la note de 18 sur 20. Selon le président du jury, Siaka Ouattara, par ailleurs secrétaire général de la région du Goulmou, cette note est amplement méritée. « L'impétrant Noufou Zongo a fait un travail impeccable aussi bien sur le fond que sur la forme. Le sujet a été traité avec rigueur, sérieux et conviction », a-t-il apprécié.

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Pour le travail remarquable qu'il a abattu, M. Ouattara a félicité l'impétrant avant d'indiquer que son document pourra être exploité par les futurs énarques. Noufou Zongo, visiblement ému par cette performance exceptionnelle, a dit avoir bénéficié d'un excellent encadrement, aussi bien à l'école que sur son lieu de stage. Justifiant le choix de son thème, il a souligné que la redevabilité constitue un pilier essentiel de la gouvernance locale et un indicateur majeur de bonne gouvernance.

Son étude visait à analyser les impacts du contexte sécuritaire sur les mécanismes de redevabilité et à proposer des pistes de solution. Comme recommandations, l'énarque Noufou Zongo a proposé l'organisation de journées de redevabilité sous un format hybride, le développement de mécanismes de communication adaptés au contexte sécuritaire ainsi que le renforcement de la participation citoyenne.

Une innovation au service de l'excellence

Comme Noufou Zongo, 33 autres stagiaires issus de différentes filières, notamment celles des assistants en emploi et formation professionnelle, des attachés d'administration scolaire et universitaire, des attachés d'intendance scolaire et universitaire ainsi que des secrétaires administratifs, ont soutenu avec succès leurs travaux sur des thématiques variées. Pour le délégué général des stagiaires, Abdou Maïse Yago, ces soutenances marquent l'aboutissement de plusieurs années d'efforts, de discipline, de sacrifices et d'apprentissage.

« C'est l'aboutissement d'un rêve », a ajouté le directeur de l'IRA du Goulmou, Rodrigue Sawadogo, félicitant au passage les 34 stagiaires qui se sont prêtés à l'exercice. Selon lui, ces soutenances des stagiaires du cycle B s'inscrit dans une vision portée par les premiers responsables du Ministère chargé des Serviteurs du peuple et de l'ENAM. Celle de faire de l'institution une école de référence. Pour Siaka Ouattara, cette innovation constitue un levier important pour promouvoir davantage l'excellence et renforcer la qualité des ressources humaines mises à la disposition de l'administration publique.

« C'est une innovation qu'il convient de saluer à sa juste valeur », a-t-il affirmé. A sa suite, le directeur de l'IRA du Goulmou a traduit sa reconnaissance à ses plus proches collaborateurs, aux autorités administratives et à l'ensemble des acteurs de la région pour leur contribution à la formation des futurs cadres moyens de l'administration. Au nom de ses camarades, le délégué général des stagiaires a pris l'engagement d'intégrer les observations, critiques et recommandations formulées par les différents jurys afin d'améliorer les rapports définitifs qui seront conservés et mis à la disposition des futures promotions de l'ENAM.