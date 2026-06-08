Algérie: Une étape cruciale dans le processus de parachèvement du projet de renouveau de l'Algérie nouvelle et victorieuse

ALGER — La revue El Djeïch a qualifié les élections législatives du 2 juillet prochain d'étape cruciale dans le processus de consolidation de l'Etat de droit et des institutions ainsi que dans le parachèvement du projet de renouveau de l'Algérie nouvelle et victorieuse qui avance à pas sûrs.

"Dans quelques semaines et à la veille de la célébration du 64e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, notre pays vibrera au rythme d'un événement national d'envergure: les élections législatives du 2 juillet 2026, un rendez-vous qui se veut une étape cruciale dans le processus de consolidation de l'Etat de droit et des institutions, ainsi que dans le parachèvement du projet de renouveau de l'Algérie nouvelle et victorieuse", lit-on dans l'éditorial du dernier numéro d'El Djeïch, sous le titre "Consolidation de nos capacités de défense: priorité absolue".

Pour la publication, "ces échéances, dont l'Armée nationale populaire (ANP) et les différents Corps de sécurité veillent à la sécurisation et le bon déroulement pour permettre aux citoyens d'exercer leur droit constitutionnel et d'accomplir leur devoir national dans un climat de sérénité et de quiétude, interviennent dans un contexte de transformations profondes, de réalisations majeures et d'acquis précieux que connait notre pays à tous les niveaux : économique, politique, diplomatique, social et bien d'autres".

Pour la revue El Djeïch, il s'agit "des évolutions qui reflètent, à juste titre, les efforts acharnés consentis pour faire avancer notre pays sur la voie de la prospérité et du progrès, tel qu'affirmé par Monsieur le président de la République Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale."

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A ce titre la revue a rappelé les propos du président de la République qui avait affirmé que "l'Algérie d'aujourd'hui s'engage dans une phase dont le fondement repose sur une approche renouvelée face aux différents enjeux, animée par l'ambition de relever les défis avec une confiance totale en nos capacités et en nos ressources nationales, nourrie par les espoirs sincères du citoyen. Notre pays a franchi des étapes successives sur cette voie, celle de l'Algérie victorieuse, fidèle à ses principes et consolidant ses fondements en oeuvrant à l'ancrage d'une véritable citoyenneté. Grâce aux sacrifices de ses filles et de ses fils, elle a su triompher", avait soutenu le président de la République.

L'Edito souligne aussi qu'"il est certain, qu'à la lumière de cette grande volonté et de cette détermination sans faille à persévérer sur cette voie ambitieuse, visant à consolider la souveraineté nationale et à assurer l'autonomie dans divers domaines, notre pays atteindra le progrès et la prospérité escomptés et consolidera la position prestigieuse qu'il occupe désormais parmi les grandes nations".

Cette volonté est dictée, ajoute la même source, par "la certitude absolue que l'Algérie n'est pas en marge de l'Histoire et de la géographie et qu'elle ne peut qu'être un acteur majeur et un partenaire incontournable aux niveaux régional et international, particulièrement en termes d'instauration de la paix, de la sécurité et de la promotion du développement".

Dans ce sens, la publication a soutenu que, "l'Algérie qui a su, tout au long de son Histoire glorieuse, maintenir sa grandeur et sauvegarder sa dignité, restera solide et forte au milieu des turbulences géopolitiques majeures que traverse le Monde, avec leurs répercussions engendrant tensions, fluctuations et instabilité".

"Une résilience qu'elle doit à son immunité économique, renforcée par les différents grands projets réalisés, à sa cohésion sociétale et à l'unité de son front interne, consciente des dessous et des visées des complots ourdis contre elle dans le but de freiner et d'entraver son processus de renouveau intégral, mené à pas sûrs ces dernières années. Elle le doit également au haut niveau de préparation et à la vigilance permanente de nos Forces armées qui demeurent le rempart imprenable et le bouclier solide contre lequel se brisent toutes les tentatives ciblant la sécurité et la stabilité de notre pays", est-il souligné dans l'éditorial.

Dans ce contexte, "l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale, pleinement consciente de l'ampleur des défis actuels et futurs, poursuit sans relâche le renforcement de ses capacités défensives, ayant franchi ces dernières années des étapes considérables sur la voie de la modernisation et du développement de l'ensemble de ses composantes, selon une approche réfléchie, rigoureuse et adaptée à l'ampleur des défis à relever et des enjeux à remporter. Ce dont dispose le corps de bataille aujourd'hui en termes de grandes capacités de combat, de haute disponibilité opérationnelle et de jalons de développement majeurs est le fruit de cette approche efficiente, basée sur une vision clairvoyante et une lecture juste des différents événements et défis".

Pour la revue, il s'agit d'une "approche qui a permis à nos Forces armées d'atteindre les plus hauts degrés de préparation et les niveaux les plus élevés d'exercice au combat, en s'appuyant sur une ressource humaine qualifiée scientifiquement et techniquement, adaptée à la nature des missions assignées et exploitant avec maitrise les équipements modernes mis à sa disposition. Un constat manifeste lors des exercices tactiques avec tirs réels exécutés par les différentes unités de nos Forces armées, a l'instar de 'Fakhr 2026' et 'El-Aahd 2026', respectivement dans les 3e et 5e Régions militaires", dont l'exécution a été supervisée par le Général d'armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, le mois écoulé.

Pour El Djeïch, ces exercices traduisent "la détermination de notre Armée à poursuivre le processus de développement de ses capacités militaires, afin de lui permettre d'accomplir pleinement ses missions constitutionnelles, de maîtriser les éléments de notre sécurité et de défendre notre souveraineté ainsi que nos intérêts nationaux suprêmes".

Ils ont également confirmé, ajoute la publication, "la haute disponibilité opérationnelle dont jouissent nos différentes unités ainsi que leur grande capacité à faire face à tout type d'urgence en toutes circonstances, animées par un esprit motivé et imprégnées du sens de la responsabilité, du devoir et de la fidélité à la Patrie", comme l'a souligné le General d'Armée, Saïd Chanegriha en s'adressant aux "vaillants hommes de notre Armée nationale populaire".

"Je suis pleinement convaincu que vous resterez, comme je vous ai toujours connus, à la hauteur de la confiance placée en vous par votre peuple et votre commandement pour obtenir les meilleurs résultats sur le terrain et concrétiser les objectifs tracés, visant à garantir la sécurité et la stabilité de notre pays, et à continuer d'accompagner les efforts de développement sincères, déployés nuit et jour, pour la prospérité et l'essor de l'Algérie nouvelle et victorieuse, et poser les jalons de son avenir prometteur et de son lendemain radieux, guidés par les valeurs de la glorieuse Révolution de Novembre et les sacrifices de nos valeureux Chouhada et de nos vertueux Moudjahidine".

En conclusion, l'éditorial d'El Djeïch relève que "l'Algérie nouvelle et victorieuse avance aujourd'hui à pas sûrs sur la voie de la consolidation de l'Etat de droit, des institutions et du parachèvement de son projet de renouveau prometteur, grâce à la synergie des efforts de ses filles et de ses fils, fidèles au serment des valeureux Martyrs et à leur solidarité et leur cohésion, concrétisant ainsi les espoirs et les voeux de ceux qui lui ont consenti les sacrifices les plus chers", soulignant que "l'enjeu d'aujourd'hui est celui de la fidélité à la Patrie et de la poursuite du travail acharné pour renforcer notre immunité globale, afin que l'Algérie demeure pour toujours forte et redoutée, capable de protéger ses potentialités et déterminée à asseoir son leadership, sous l'étendard d'une unité nationale solide et d'une Armée nationale populaire inébranlable".