Tunisie: Le parc Ibn Al-Jazzar va faire peau neuve à Sousse

La municipalité de Sousse a annoncé, dans un communiqué publié hier samedi, le lancement prochain des travaux d'aménagement du parc Ibn Al-Jazzar. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la politique de valorisation des espaces verts et des équipements publics de la ville.

Selon la municipalité, cette opération vise à réhabiliter cet espace de détente, à en améliorer l'esthétique ainsi que les conditions d'accueil des citoyens et des visiteurs. Ces travaux font partie d'une démarche globale de développement des espaces publics et d'amélioration de la qualité de vie en milieu urbain à Sousse. La municipalité a par ailleurs rappelé que les opérations d'élagage et d'entretien récemment réalisées dans le parc s'inscrivaient déjà dans la phase préparatoire de ce projet de réaménagement et de réutilisation de l'espace.