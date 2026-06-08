Tunisie: Du S+1 au S+3 - Comment seront calculés les loyers des logements en location-accession ?

La Tunisie a franchi une nouvelle étape dans sa politique de logement social avec le lancement du premier noyau de logements réalisés dans le cadre du mécanisme de la location-accession. Le ministre de l'Équipement a donné, le 3 juin courant, le signal de départ de ce projet à Mornaguia, dans le gouvernorat de La Manouba.

Intervenant ce dimanche 7 juin 2026 sur Diwan FM, le directeur commercial et financier de la Société nationale immobilière de Tunisie (SNIT), Abdelkader Belhaj Kacem, a indiqué que cette première opération constitue une étape importante dans la stratégie de l'État visant à renforcer l'offre de logement social et à faciliter l'accès à la propriété pour les familles tunisiennes.

Ce premier noyau comprend deux résidences totalisant 162 appartements sociaux, dont 82 logements dans la première résidence et 80 dans la seconde. Les bâtiments ont été conçus sous la forme d'un rez-de-chaussée et de quatre étages et seront dotés de l'ensemble des équipements nécessaires, notamment des ascenseurs. Les logements proposés se répartissent entre des appartements de types S+1, S+2 et S+3.

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Selon le responsable de la SNIT, les travaux de réalisation ont déjà démarré et les logements devraient être livrés vers la fin de l'année 2027. Il a précisé que cette opération s'inscrit dans une première phase portant sur la réalisation de 1 000 logements. Le programme sera ensuite progressivement étendu dans le cadre du Plan de développement 2026-2030, qui prévoit la construction de 5 000 logements à travers les différentes régions du pays.

Une plateforme numérique pour garantir la transparence des attributions

Abdelkader Belhaj Kacem a souligné que l'accès à ces logements sera encadré par une plateforme numérique dédiée, conçue pour garantir la transparence de l'ensemble du processus d'attribution. Les citoyens remplissant les conditions requises pourront y déposer leurs demandes de bénéfice pour les projets déjà achevés ou ceux en cours de réalisation. Cette plateforme permettra aux candidats de suivre les différentes étapes de traitement de leurs dossiers.

Le processus d'attribution se déroulera selon plusieurs phases réglementaires. Une première liste provisoire des candidats retenus sera établie, avant l'ouverture d'une période réservée aux recours. À l'issue de cette étape, la liste définitive des bénéficiaires sera arrêtée et les candidats classés en tête seront invités à entamer les procédures d'acquisition de leur logement. Le responsable a en outre insisté sur le fait que ce mécanisme vise à garantir l'égalité des chances entre les candidats et à assurer une sélection conforme aux critères légaux fixés pour ce programme social.

Un projet à vocation sociale et non lucrative

Évoquant les aspects financiers du programme, le directeur commercial et financier de la SNIT a salué l'approche adoptée par l'État, qui consiste à mettre à disposition les terrains destinés à ces projets par l'intermédiaire du ministère des Domaines de l'État et des Affaires foncières pour un dinar symbolique. Il a toutefois rappelé que le coût final des logements demeure fortement influencé par la hausse des prix enregistrée ces dernières années. Les matériaux de construction, la main-d'œuvre ainsi que les carburants figurent parmi les principaux facteurs contribuant à l'augmentation des coûts de réalisation.

Concernant le calcul des loyers, Abdelkader Belhaj Kacem a expliqué que le coût global de chaque résidence sera déterminé avec précision avant d'être réparti entre les différents appartements en fonction de leurs surfaces couvertes respectives. Cette opération permettra de fixer le coût réel de chaque logement. Le montant ainsi obtenu sera ensuite réparti sur la durée de remboursement prévue dans le cadre du mécanisme de location-accession. Les bénéficiaires connaîtront ainsi à l'avance le montant exact des mensualités qu'ils devront verser tout au long de la période de paiement.

Le responsable a enfin insisté sur la dimension sociale et solidaire du programme, soulignant que le mécanisme de location-accession n'a pas vocation à générer des bénéfices. Son objectif principal est de permettre aux familles tunisiennes d'accéder à un logement dans des conditions financières étudiées et adaptées à leurs capacités, tout en favorisant progressivement l'accession à la propriété.

À cette occasion, Abdelkader Belhaj Kacem a également présenté les grandes lignes ainsi que les principales conditions juridiques encadrant l'accès au dispositif de location-accession, appelé à constituer l'un des principaux leviers de la politique nationale du logement social au cours des prochaines années.