Tunisie: Gestion des déchets et espaces verts - Les municipalités appelées à redoubler d'efforts

La gestion de la propreté urbaine et la préservation de l'environnement demeurent parmi les principaux défis auxquels sont confrontées les municipalités. Malgré les efforts déployés quotidiennement pour collecter les déchets ménagers et améliorer le cadre de vie des habitants, l'accumulation d'ordures dans de nombreux quartiers et cités, à l'instar du Bardo, d'Ennasr...., continue d'altérer l'image des villes et de nuire à la qualité de vie des citoyens.

Dans plusieurs communes, les services municipaux assurent régulièrement les opérations de collecte des déchets. Toutefois, les sacs d'ordures continuent de s'amonceler sur les trottoirs, aux abords des rues et dans certains espaces publics, donnant une impression persistante de saleté. Cette situation résulte d'un ensemble de facteurs qui dépassent le seul cadre des opérations de nettoyage.

Le manque de civisme de certains citoyens constitue l'une des principales causes de cette problématique. De nombreux habitants déposent leurs déchets en dehors des horaires fixés pour la collecte ou abandonnent mégots de cigarettes, emballages plastiques et autres détritus sur la voie publique. Ces comportements contribuent directement à la dégradation de l'environnement urbain et compliquent le travail des équipes chargées de la propreté.

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Cette situation est également aggravée par l'insuffisance de conteneurs à déchets dans plusieurs quartiers et espaces publics qui incite certains usagers à jeter leurs déchets dans la rue, accentuant ainsi les problèmes de propreté et de salubrité. Par ailleurs, lors des opérations de collecte, il arrive que des déchets restent sur place ou se dispersent au cours du transport, ce qui renforce le sentiment d'un manque d'efficacité des opérations de nettoyage menées par les municipalités.

Face à ce constat, la sensibilisation des citoyens apparaît comme une priorité. Le respect de l'environnement et des espaces communs doit devenir un réflexe quotidien. Cette prise de conscience collective passe par des campagnes de communication régulières, mais également par l'intégration de l'éducation environnementale dans les programmes scolaires dès le plus jeune âge afin d'ancrer durablement les comportements responsables.

Dans le même temps, les municipalités sont appelées à renforcer leurs dispositifs de gestion des déchets en multipliant les points de collecte et en intensifiant les opérations de nettoyage, notamment à l'approche de la haute saison touristique, période durant laquelle les exigences en matière de propreté urbaine deviennent encore plus importantes.

Au-delà de la question des déchets, l'entretien des espaces verts constitue un autre défi majeur. Déjà peu nombreux dans certaines zones résidentielles, plusieurs jardins publics souffrent d'un manque d'entretien chronique. Dans certains cas, la prolifération des herbes sauvages et de la végétation envahissante transforme ces espaces en terrains abandonnés, susceptibles d'abriter des nuisibles tels que les rongeurs, les serpents.....

À titre d'exemple, un jardin public situé dans le quartier d'El Nasr, face à un immeuble résidentiel, est aujourd'hui largement envahi par les mauvaises herbes. Pourtant, cet espace représente l'un des rares lieux de détente du quartier. Les habitants y pratiquent la marche et les activités sportives, tandis que les enfants y trouvent un espace de loisirs indispensable au coeur de la zone résidentielle.

À l'heure où les villes doivent devenir plus attractives, plus propres et plus respectueuses de l'environnement, une mobilisation collective apparaît indispensable pour transformer les quartiers résidentiels en espaces de vie agréables, sains et durables.