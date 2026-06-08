Tunisie: BCT - Les lettres de change en net évolution au cours de premier trimestre

Les opérations financières menées par lettres de change poursuivent leur essor augmentant de 35,9% à 1,2 millions d'opérations pour un montant de 13913,6 (+23,5%), au cours du premier trimestre de 2026 par rapport à la même période de 2025, selon le bulletin sur « Les paiements en chiffres en Tunisie », publié par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

La BCT a également fait état d'une chute de 24,9% du nombre des opérations menées par chèques à 1,7 millions d'opérations représentant un montant de 11 510,8 MD en baisse de 28%. Le taux de rejet des lettres de change et des chèques s'élève respectivement à 9,6% et 1% en nombre, et à 9,5% et 2,3% en montant à fin mars 2026.

Toujours dans le cadre des opérations effectuées par les moyens de paiement télécompensés, la BCT a indiqué que le nombre d'opérations menées via prélèvements, a enregistré un accroissement de 26,4% (à 2,2 millions opérations) pour un montant de 8 411,6 MD (+7,3%) avec un taux de rejet de 51,2% en nombre et de 7% en montant. Les opérations effectuées par virements ont évolué de 2,3% en nombre à 9,6 millions d'opérations mobilisant un montant de près de 19 580,2 MD (+8,7%) avec un taux de rejet de 0,1% en nombre et en montant.

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La BCT a aussi précisé qu'environ 41 millions d'opérations ont été effectuées par cartes bancaires, en Tunisie, à fin mars 2026, mobilisant une enveloppe globale de l'ordre de 7 339,6 millions de dinars (MD), en hausse de 11,7% en nombre de transactions et de 12,5% en valeur, par rapport la même période de 2025. Ces opérations ont servi pour le retrait d'argent (59%), en premier lieu, et le paiement (41%), en second lieu.

Elle a, également, fait état d'une hausse du nombre de cartes bancaires de 0,4%, à 5875 mille cartes, par rapport à fin décembre 2025, ainsi que d'une augmentation du nombre des DAB (distributeurs automatiques de billets), et des GAB (guichets automatiques de banque) de 0,7%, à 3324 DAB/GAB. Pour ce qui est du paiement mobile, le nombre de transactions a augmenté de 67,1% à 2,7 millions de transactions (d'une valeur de 487,6 MD (+34,5%), à fin mars 2026.

S'agissant du paiement électronique (E-paiement), la BCT a rapporté une hausse de 28,4% en nombre à 5,2 millions d'opérations et de 34,8% en valeur, à 382,7 MD. Il convient de noter qu'on recense actuellement, en Tunisie, 1288 sites marchands actifs (+28,2% par rapport à 2025) et 45 mille TPE (+4,4%). Pour les paiements de proximité, la BCT a constaté une hausse de 21,4% en nombre à 11,7 millions d'opérations et de 19,7% en valeur à 1381,6 MD, par rapport au premier trimestre de 2025.

Au terme du premier trimestre de 2026, le Système de Règlement Brut en Temps Réel « Elyssa-RTGS» géré par la Banque Centrale et dédié, notamment, au dénouement des opérations interbancaires, du Trésor et de politique monétaire et au déversement des soldes des systèmes exogènes issus de la SIBTEL, de la SMT, de Tunisie Clearing et de la BVMT (Fonds de Garantie de marché), a procédé au traitement de 109 118 transactions pour une valeur de 1547,5 milliards de dinars, soit une augmentation de 8,4% en nombre et de 9% en valeur par rapport au premier trimestre de 2025.