Cote d'Ivoire: Pdci-Rda - Les militants réaffirment leur fidélité à Tidjane Thiam

Venus des différentes régions du pays, les présidents communaux, départementaux et régionaux du Forum national du PDCI-RDA ont répondu massivement à l'appel du premier conclave de cette structure, organisé autour du thème : « Cohésion sociale, unité et paix ».

Cette rencontre, tenue le samedi 6 juin 2026 à la Maison du parti qui a enregistré la présence de cadres du parti, d'élus, de responsables politiques et de nombreux militants, s'inscrit dans une dynamique de remobilisation politique et de consolidation de la cohésion interne à l'approche des futures échéances électorales. Dans une atmosphère militante, les différents intervenants ont unanimement appelé à l'unité, à la discipline et à l'engagement collectif pour le rayonnement du Pdci-Rda.

Point culminant de la cérémonie, une motion spéciale de soutien au président du Pdci-Rda, Tidjane Thiam, a été lue puis adoptée par acclamation par l'ensemble des participants, traduisant leur attachement au leadership du parti et leur détermination à accompagner ses ambitions politiques.

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Des attestations ont également été remises aux coordonnateurs en reconnaissance de leur engagement dans le renforcement de l'implantation du parti sur l'ensemble du territoire national. Intervenant au nom du secrétariat exécutif en chef, Lesséihi Mathias, secrétaire exécutif chargé des mouvements associatifs, a salué la mobilisation exceptionnelle des militants venus des quatre coins du pays.

Selon lui, ce conclave constitue un cadre stratégique de concertation, de réflexion et de rassemblement autour des idéaux du parti. « Le dialogue, la paix et l'unité demeurent les piliers de l'action politique du Pdci-Rda », a-t-il déclaré, invitant les militants à maintenir leur engagement en vue des prochaines échéances électorales, notamment les municipales et la présidentielle.

À son tour, Koné Issa Daouda Junior, président national du Forum Pdci et initiateur de la rencontre, a rappelé que cette structure a pour mission de fédérer les militants autour des valeurs du parti et de son président. Il a insisté sur la nécessité de préserver le dialogue, la cohésion et la paix au sein de la famille politique afin de relever les défis futurs et de renforcer davantage l'ancrage du parti sur le terrain.

Représentant le maire de Cocody, Jean-Marc Yacé, Dagaret Ange, délégué communal Cocody 3, a réaffirmé le soutien des structures locales aux orientations du Pdci-Rda, tout en exhortant les militants à demeurer unis et mobilisés pour la réussite des actions du parti. Pour sa part, N'Gbecho Landry, président du comité d'organisation, a souligné que cette rencontre vise avant tout à renforcer la mobilisation des militants autour du président du parti et de ses ambitions politiques.