Afrique: La BAD parie sur la recherche

8 Juin 2026
Togonews (Lomé)

50 ans de partenariat et 598,87 millions de dollars investis dans 25 projets couvrant les finances, les transports et l'agriculture, la Banque africaine de développement (BAD) envisage un nouveau cycle de sa coopération avec le Togo : le financement de la recherche, de l'innovation et du développement technologique.

Des discussions sont en cours avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour créer des passerelles entre universités, institutions de recherche et acteurs économiques, afin de mieux valoriser les résultats de la recherche au service du développement national.

Dans ce cadre, Lomé prépare un forum national dédié à la recherche et à l'innovation, qui mettra l'accent sur la transformation locale des matières premières et la création de valeur ajoutée, deux leviers essentiels pour booster la croissance de l'économie.

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