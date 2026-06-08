Tunisie: Manouba - 10 hectares de céréales détruits dans un incendie à Tebourba

7 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Un incendie a ravagé, dimanche matin 7 juin 2026, environ 10 hectares de cultures céréalières (blé, orge et fourrages) dans la zone de Chwaïki, à Tebourba (gouvernorat de la Manouba), avant d'être maîtrisé par les équipes de la protection civile avec le soutien des services forestiers.

Selon le chef du service des forêts, Karim Saad, l'intervention rapide des équipes spécialisées a permis d'éviter une propagation des flammes vers des superficies agricoles voisines estimées à près de 100 hectares. Les zones touchées sont constituées principalement de terres privées, qui représentent la majorité des dégâts, ainsi que de parcelles relevant de l'Office des terres domaniales internationales.

L'opération d'extinction a mobilisé plusieurs moyens matériels, notamment des camions de la protection civile, un véhicule des services forestiers, ainsi que deux tracteurs agricoles mis à disposition par des agriculteurs de la région, contribuant à contenir rapidement les flammes.

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Par ailleurs, un second incendie s'est déclaré dans la zone de Chaouat, relevant de la délégation de Jdaida. Le feu, qui a pris dans des buissons et herbes sèches sur une superficie d'environ 2 000 m², menaçait des cultures céréalières situées à proximité. Il a été maîtrisé sans propagation significative. Le responsable forestier a appelé à renforcer la sensibilisation des agriculteurs aux mesures de prévention contre les incendies dans les exploitations céréalières et fourragères, notamment en période de chaleur. Il a également exhorté les usagers de la route à ne pas jeter de mégots de cigarettes, susceptibles de provoquer des départs de feu.

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