Tunisie: Amical--Belgique-Tunisie (5-0) - Pas rassurant du tout

On le redira encore une fois, perdre en amical même sur un score aussi large que celui d'hier ne veut rien dire. C'est toujours un match amical, le plus important est de tirer les leçons nécessaires pour un Sabri Lamouchi qui a très mal préparé son team contre la Belgique.

Ce qu'on a vu hier, c'est une démonstration belge, un fossé terrible de qualité technique entre De Bruyne, Doku( impressionnat) Telemans, , Trossard, Onana, et nos joueurs. Ils étaient plus forts, ils étaient plus inspirés, mais ils étaient aussi aidés par une catastrophique sortie d'ensemble tunisienne. Perdre 5 à 0, n'est pas l'erreur du gardien de but à qui on veut coller le mauvais résultat. Tout le monde était déconnecté, en premier lieu Lamouchi qui nous a surpris en lançant Arous comme arrière droit et devant lui Ayari, individualiste et qui manque encore de justesse.

Il nous a surpris en changeant une bonne partie de son équipe qui a joué contre l'Autriche. Et dès les premières balles, il était clair que Doku avait déjoué toute une défense tunisienne passive et hors sujet à l'image de Rekik et Talbi, hors du coup. Et à l'image de Skhiri et Hadj Mahmoud, complètement surclassés dans les duels.

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Et à l'image aussi du gardien Mouhib Chamekh, lent dans ses réflexes, mais qui n'assume pas tous les buts encaissés. Pendant tout le match, une tentattive de Rekik en première période et un tir haut et une action où Achouri a touché le poteau de Courtois (57'), alors que le score était de 2-0. Un but de Trossard (25'), laissé seul alors que 7 joueurs regardaient Doku faire une passe en retrait sans réagir.

Deuxième but, De Katelaar monte plus haut que Rekik et de la tête trompe Chamekh (53') qui n'a pas bougé. A 11 contre 10 après la sortie de Gharbi (Lamouchi voyait que son joueur avait un carton et taclait dur et ne l'a pas changé !), il était clair que la Belgique allait enfoncer le clou avec des buts de De Bruyne (64') et une frappe louche à ras de terre qui a laissé Chamekh immobile de Lukebakio (85') après un cafouillage dans les six mètres et une défense effacée et puis de Raskin (87') dont le tir pas très puissant a trompé Chamekh, complètement en retard.

Depuis le 3e but, l'équipe de Tunisie s'est effondrée et a perdu l'espoir de réagir. On n'a pas cherché à attaquer, à réussir des transitions, avec ce jeu axé sur le couloir gauche et des combinaisons qui n'ont pas fonctionné.

Devant, l'adversaire avait des joueurs d'une autre planète, qui maniaient la balle aisément. Nous, avec ces réflexes défensifs et l'idée reçue qu'on ne peut que défendre et surprendre, étions en retard. Lamouchi a-t-il préparé son match amical? Quand le comportement défensif d'une sélection est de cette passivité et cette faiblesse, à quelques jours de la Coupe du monde, là on a le droit de s'inquiéter. Les changements n'ont rien apporté par rapport au premier match. Que les leçons d'hier soient bien tirées et qu'on ait le courage de reconnaître ses faiblesses. Heureusement que la défaite est en amical.

Tunisie

Chamekh- Arous (Elloumi)-Ben Hmida ( Ben Ouannes)-Talbi-Rekik-Skhiri-Hadj Mahmoud-Gharbi-Achouri ( Ben Slimane)- Ayari ( Tounekti)-Mastouri ( Chaouat)