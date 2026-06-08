Tunisie: Mahdia - 2500 accidents de la route depuis le début de l'année

7 Juin 2026
La Presse (Tunis)

Le Président de l'Association Tunisie pour la sécurité routière (ATSR), Bilel Ounifi, a déclaré, dimanche, à l'agence TAP, que 2500 accidents de la route ont été recensés depuis le début de 2026, faisant plus de 520 morts et environ 2400 blessés.

Lors du séminaire de formation modèle sur la sécurité routière organisé, dimanche, à Mahdia, Bilel Ounifi a appelé à la nécessité de trouver de nouveaux moyens de dissuasion et de contrôle de la circulation face à ces statistiques alarmantes, proposant d'accélérer la mise en place d'un système de surveillance automatisé et intelligent pour prouver les infractions de la route. Il aussi appelé à la nécessité d'amender le code de la route. « Plus de 30 % des victimes d'accidents de la route sont des motocyclistes et 52 % de ces mêmes victimes appartiennent à la catégorie des jeunes », a-t-il fait savoir.

Le Président de l'ATSR a indiqué que cette session de formation, qui coïncide avec le début de la saison estivale et le lancement du programme national « Vacances en toute sécurité » pour l'année 2026, est assurée par des experts de l'association pendant deux jours consécutifs. Elle s'adresse à de nombreuses institutions et établissements publics liés au secteur des transports et de la circulation et vise principalement à former les ressources humaines aux principes de la sécurité routière.

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