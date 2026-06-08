A l'occasion de la commémoration du 26ème anniversaire de la « Guerre de 6 Jours » de Kisangani (Tshopo), ce samedi 6 juin, Denis Mukwge a appelé à des sanctions contre les auteurs des crimes graves, notamment ceux qui ont détourné les 325 millions de USD destinés à la réparation du préjudice subi.

Sur son compte X, le Prix Nobel de la paix a souligné l'urgence à traduire en justice les auteurs de ces crimes et leurs chaînes de commandement pour briser le cycle infernal de la violence, de la prédation et de l'impunité qui se poursuit jusqu'à ce jour.

« Alors que les institutions congolaises sont gangrénées par la corruption, nous déplorons avec la plus vive énergie que les 325 millions de USD accordés à la RDC par la Cour Internationale de Justice en 2022 à titre de réparation pour le préjudice subi par les individus et les communautés du fait de la violation par l'Ouganda de ses obligations internationales se soient volatilisés et que les victimes et les survivants des victimes sont toujours en attente des réparations ! », écrit-il.

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Pour Denis Mukwege, ces détournements massifs de fonds sont une insulte inacceptable à l'encontre des victimes « et doivent être investigués de manière indépendante pour les récupérer totalement. Leurs auteurs doivent être poursuivis et contraints de tout restituer ».

La « Guerre de 6 jours » avait mis aux prises les forces armées rwandaises et ougandaises sur le sol congolais, à Kisangani. Les crimes les plus graves commis à cette occasion et leurs conséquences dévastatrices, qui sont documentés dans le rapport Mapping de l'ONU, insiste la même source, ne peuvent être oubliés.