Tunisie: Sbeïtla - Entrée en service du nouvel hôpital régional

Le nouvel hôpital régional de Sbeïtla a franchi une étape décisive avec l'ouverture de ses premiers services clés. Attendue depuis plusieurs années, cette infrastructure sanitaire majeure promet de transformer l'accès aux soins dans la région.

Les services des urgences, des laboratoires, de gynécologie-obstétrique et de médecine interne de l'hôpital régional de catégorie « B » de Sbeïtla sont officiellement entrés en exploitation effective ce samedi, après la finalisation des derniers réglages techniques et logistiques, a annoncé le gouvernorat de Kasserine sur sa page officielle. Le reste des départements, notamment le bloc opératoire, devrait ouvrir progressivement dès la semaine prochaine pour atteindre une exploitation totale de cette nouvelle institution sanitaire de premier plan.

Un investissement de 67 millions de dinars et 105 lits de capacité

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D'une capacité d'accueil de 105 lits, la construction de cet hôpital a nécessité une enveloppe globale d'environ 67 millions de dinars : 52 millions dédiés aux travaux de construction et près de 15 millions de dinars alloués aux équipements médicaux légers et lourds. L'objectif est de fournir des services de santé de pointe répondant aux besoins des habitants de la région et des zones limitrophes.

Le nouvel établissement se distingue par un pôle chirurgical intégré doté de 6 salles d'opération : 3 salles centrales, une dédiée à la gynécologie-obstétrique, une aux urgences et une pour l'hôpital de jour. Ce pôle est soutenu par une unité de réanimation de 6 lits, un service de stérilisation et une salle de réveil de 3 lits.

Sur le plan technologique, l'hôpital a été équipé d'un scanner moderne connecté à la plateforme numérique du ministère de la Santé, ce qui permettra d'accélérer et d'affiner les diagnostics médicaux. Autre avancée majeure pour les patients de la région : l'intégration d'une unité de cancérologie au sein de l'hôpital de jour. Celle-ci permettra d'administrer les séances de chimiothérapie sur place, allégeant ainsi le fardeau financier et psychologique des déplacements répétés vers d'autres gouvernorats.

Bâti à l'entrée de la ville de Sbeïtla sur une superficie totale de près de 6 hectares (dont environ 8 000 m² de surface couverte), le complexe hospitalier abrite de nombreuses spécialités : chirurgie générale, pédiatrie, pharmacie, gastro-entérologie, ainsi que des consultations externes en cardiologie et en ORL.

L'ouverture de ces services marque le dénouement d'un projet de longue haleine. Planifié dès 2012, le chantier avait débuté en 2016 pour une livraison initialement prévue en 2018. Le projet a cependant accumulé d'importants retards en raison de difficultés financières, de litiges liés aux délais d'exécution et des répercussions de la pandémie de Covid-19. C'est un coup d'accélérateur décisif donné aux travaux depuis la fin de l'année 2025 qui a enfin permis la finalisation du projet et l'installation des équipements de base.