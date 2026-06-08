Tunisie: La Cité des Sciences à Tunis organise une école d'été de mathématiques pour les collégiens

Dans le cadre de ses efforts visant à vulgariser les sciences mathématiques et à les promouvoir auprès des jeunes, la Cité des Sciences à Tunis organise une école d'été en mathématiques, du 17 au 19 juin 2026.

Cet événement éducatif a pour objectif de renforcer les acquis des élèves en mathématiques et de simplifier les concepts scientifiques fondamentaux, à travers des ateliers combinant théorie et pratique.

Destinée aux élèves de l'enseignement préparatoire (collégiens), cette session comprendra des ateliers théoriques et pratiques autour de plusieurs axes mathématiques, notamment : le théorème de Thalès, les suites numériques, les repères et coordonnées, la symétrie axiale, la symétrie centrale, la géométrie du triangle, ainsi que la trigonométrie et les probabilités. La Cité des Sciences a souligné que la participation à cette session est ouverte à tous les collégiens et que les inscriptions se font directement au niveau de l'espace d'accueil de l'institution.