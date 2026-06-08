Addis-Abeba — L'Éthiopie continuera à oeuvrer au renforcement de l'interconnexion énergétique régionale, a affirmé Ashebir Balcha, directeur général d'Ethiopian Electric Power (EEP). Selon lui, plusieurs projets destinés à soutenir le développement économique et la prospérité du pays sont actuellement en cours de réalisation.

Le directeur général a déclaré à l'ENA que l'Éthiopie accorde une priorité particulière à l'expansion des énergies renouvelables.

Au cours des dernières années, trois projets majeurs, parmi lesquels le Grand barrage de la Renaissance, ont été achevés et sont désormais pleinement opérationnels, a-t-il précisé.

Le responsable a souligné que les investissements importants réalisés par l'Éthiopie dans le secteur des énergies renouvelables lui ont permis de figurer parmi les nations les plus avancées dans ce domaine.

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Il a également indiqué que l'ensemble de l'électricité produite dans le pays est issu de sources d'énergie renouvelables et respectueuses de l'environnement.

Ashebir a en outre déclaré que l'Éthiopie joue un rôle moteur dans l'Initiative de connectivité énergétique de l'Afrique de l'Est et poursuivra ses actions visant à renforcer davantage l'intégration énergétique régionale.

Il a également révélé qu'en plus de Djibouti, du Soudan et du Kenya, déjà importateurs d'électricité éthiopienne, des démarches sont engagées pour exporter de l'énergie vers la Tanzanie.

Par ailleurs, des études techniques sont actuellement menées afin de connecter l'Éthiopie à d'autres pays de la région.

Le directeur général a indiqué que moins de 10 % de l'énergie produite par l'Éthiopie est exportée.

Des initiatives sont donc engagées pour promouvoir davantage les énergies renouvelables grâce à l'intégration des ressources énergétiques nationales et régionales.

La construction du barrage hydroélectrique de Koysha, doté d'une capacité de production considérable, se poursuit et toutes les mesures nécessaires sont prises pour accélérer son achèvement et sa mise en service.

Par ailleurs, seize projets de postes de transport et de distribution d'électricité sont actuellement en cours de construction.